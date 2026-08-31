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Harry herceg két szóval írta le új életét, a kommentelők azonnal nekimentek: ez a bajuk

királyi család Meghan Markle Harry herceg
Nagy Anna
2026.08.31.
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Harry és Meghan néhány napja gyermekeikkel együtt érkeztek vissza Nagy-Britanniába, új életük pedig máris találgatások tárgya. Harry herceg most azt is elárulta, milyen szerepben képzeli el magát a következő időszakban, a választ azonban nem mindenki fogadta kitörő lelkesedéssel.

Meghan Markle és férje visszatértek Angliába, és habár sok információ még nincsen arról, hogyan  is tervezik ott az életüket, úgy tűnik, az emberek szimpátiáját nehéz lesz elnyerniük. Harry herceg nemrég elárulta, milyen szerepben képzeli el magát a következő időszakban, és bizony sokaknak nem tetszett.

Harry herceg és Meghan Markle.
Károly király egy újabb gesztussal nyújtott békejobbot Harry hercegnek és Meghan Markle-nek.
Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

Meghan Markle és férje augusztus 26-án, Kaliforniából érkezett magángéppel Birminghambe Archie-val és Lilibettel. A hírek szerint a család a Cotswolds környékén – ahol Buzsik Borka is zárta a nyarat – rendezkedhet be, a gyerekek pedig a közelben járhatnak majd iskolába. Harry herceg közben egy egészen hétköznapi megnevezéssel utalt arra, milyen lehet az új élete Angliában.

Harry herceg „főállású apukaként” tért vissza

A herceg Joe Marler podcastjában a foglalkozását egyszerűen „full-time dadként”, vagyis főállású apukaként írta le. Na, itt szakadt el néhány királyi rajongónál a cérna.

Egy kommentelő szerint kissé merész főállású apukaként hivatkozni magára úgy, hogy a családnak dadák, házvezetők, szakácsok és kertészek is segíthetnek, miközben a gyerekek délutánig iskolában vannak. Egy másik hozzászóló még kevésbé finomkodott: „Főállású apuka? Kib***ottul kizárt...”

Azért aligha csak a háztartás tölti majd ki a napjait

Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy Harry várhatóan továbbra is foglalkozik jótékonysági ügyeivel, köztük az Invictus Gamesszel. Emellett a Travalyst alapítója, valamint a WellChild és a Scotty’s Little Soldiers nagykövete is.

Egyelőre azt sem tudni, hogy Meghan Markle és Harry herceg angliai élete végleges-e, vagy csak egy időre költöztek vissza Nagy-Britanniába. Annyi azonban biztosnak tűnik, hogy hivatalos királyi feladataikhoz nem térnek vissza.

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Miközben Károly király és Harry között az utóbbi időben történt némi közeledés, úgy tűnik, Vilmos herceg továbbra sem áll készen arra, hogy nyilvánosan is közeledjen öccséhez.

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Harry herceg és Meghan Markle visszaköltözése után ismét elindultak a találgatások, mi lesz a pár személyi védelmével. Úgy tudni, Harry egyáltalán nem elégedett azzal, amit a hatóságok jelenleg biztosítanak számukra, ezért már ügyvédeit is mozgósította.

 

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