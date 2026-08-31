Harry herceg két szóval írta le új életét, a kommentelők azonnal nekimentek: ez a bajuk

Meghan Markle és férje visszatértek Angliába, és habár sok információ még nincsen arról, hogyan is tervezik ott az életüket, úgy tűnik, az emberek szimpátiáját nehéz lesz elnyerniük. Harry herceg nemrég elárulta, milyen szerepben képzeli el magát a következő időszakban, és bizony sokaknak nem tetszett.

Károly király egy újabb gesztussal nyújtott békejobbot Harry hercegnek és Meghan Markle-nek.

Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

Meghan Markle és férje augusztus 26-án, Kaliforniából érkezett magángéppel Birminghambe Archie-val és Lilibettel. A hírek szerint a család a Cotswolds környékén – ahol Buzsik Borka is zárta a nyarat – rendezkedhet be, a gyerekek pedig a közelben járhatnak majd iskolába. Harry herceg közben egy egészen hétköznapi megnevezéssel utalt arra, milyen lehet az új élete Angliában.

Harry herceg „főállású apukaként” tért vissza

A herceg Joe Marler podcastjában a foglalkozását egyszerűen „full-time dadként”, vagyis főállású apukaként írta le. Na, itt szakadt el néhány királyi rajongónál a cérna.

Egy kommentelő szerint kissé merész főállású apukaként hivatkozni magára úgy, hogy a családnak dadák, házvezetők, szakácsok és kertészek is segíthetnek, miközben a gyerekek délutánig iskolában vannak. Egy másik hozzászóló még kevésbé finomkodott: „Főállású apuka? Kib***ottul kizárt...”

Azért aligha csak a háztartás tölti majd ki a napjait

Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy Harry várhatóan továbbra is foglalkozik jótékonysági ügyeivel, köztük az Invictus Gamesszel. Emellett a Travalyst alapítója, valamint a WellChild és a Scotty’s Little Soldiers nagykövete is.

Egyelőre azt sem tudni, hogy Meghan Markle és Harry herceg angliai élete végleges-e, vagy csak egy időre költöztek vissza Nagy-Britanniába. Annyi azonban biztosnak tűnik, hogy hivatalos királyi feladataikhoz nem térnek vissza.

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