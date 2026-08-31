Sydney Sweeney új fehérneműs fotóitól megőrültek a férfiak – Merészebb már aligha lehetne: GALÉRIA

Sydney Sweeney januárban indította el saját fehérneműmárkáját, a SYRN-t, amelynek azóta is ő a legfontosabb reklámarca. Az új Birthday Boobs kollekció kampánya pedig még a korábbiaknál is merészebbre sikerült.

Sydney Sweeney a fehérneműkampányában.

Forrás: JLPPA / Bestimage /Northfoto

Sydney Sweeney fehérneműreklámja felrobbantotta az internetet

Pasztellszínű fehérnemű, harisnya, csipke, hatalmas torták és egy retró konyha: a szeptember 1-jén érkező kollekció kampányában Sydney Sweeney nem sokat bíz a fantáziára. Az egyik jelenetben például két apró tortával takarja el a mellét, máshol fekete fehérneműben pózol az ünnepi asztalon.

Az Eufória sztárjának új kampánya mellett természetesen sokan nem tudtak szó nélkül elmenni. Miközben rengetegen rajonganak a képekért, kritikusabb hozzászólások is megjelentek. „Miért viselkedik úgy, mint egy pornószínésznő?” – kérdezte valaki, míg egy másik kommentelő már azt találgatta: „Hamarosan jön az OnlyFans is?”

Az viszont biztos, hogy Sydney Sweeney szexi fotóival és videóival hatalmas eléréseket lehet generálni, bár olyan híresztelések is megjelentek, hogy a januárban nagy lendülettel rajtoló márka eladásai visszaestek, és a csapat új értékesítési stratégián dolgozik. Hogy a provokatív stratégia végül kasszasiker lesz-e, majd az eladások eldöntik. Egy dolgot azonban Sydney Sweeney már most elért: az új kampányára sokan felkapták a fejüket.

Mutatjuk a Sydney Sweeney kampányának legmerészebb fotóit galériánkban, kattints a képre!