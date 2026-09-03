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„Ez maga a pokol” – turisták ezrei lepték el Görögország híres strandját: tarthatatlan a helyzet

nyaralás Kréta Görögország
Nagy Anna
2026.09.03.
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Kréta egyik legszebb természeti látványosságáról készült felvétel a nyári paradicsom egészen más arcát mutatja. A görögországi Kréta szigetén található híres strandon akkora tömeg gyűlt össze, hogy a hatóságok már kénytelenek lépéseket tenni.

Aki egy görögországi nyaralás során Krétát választja, jó eséllyel találkozik Balos nevével: a különleges lagúna a sziget egyik legismertebb úti célja. Most azonban nem kristálytiszta vize, hanem az elképesztő tömeg miatt került reflektorfénybe.

A görögországi Kréta strandján hatalmas tömeg gyűlt össze.
A görögországi Kréta strandján hatalmas tömeg gyűlt össze.
Forrás: Instagram/warumpenny

Görögország, Kréta: Balos Beach már napi több ezer turistát fogad

A közösségi médiában terjedő videón turisták tömege zsúfolódik össze a Balos Beach keskeny kikötőjénél. „Ez maga a pokol” – írta az egyik kommentelő, mások pedig az Instagramot és a TikTokot hibáztatták azért, hogy egyre több gyönyörű hely válik a túlturizmus áldozatává. Görögországban ráadásul nem ez az első eset, hogy a hatalmas turistaforgalom miatt a nyaralóhelyeket érintő változtatások kerülnek napirendre.

Crete, Greece. Aerial view of Balos Lagoon beach
A görögországi Kréta egyik legnagyobb látványossága a Balos Beach, nem véletlenül.
Forrás: Shutterstock

Egy helyi ugyanakkor árnyalta a képet: szerinte a felvétel éppen azt a pillanatot mutatja, amikor az egyik csoport leszáll a hajóról, a másik pedig felszállásra vár. A szűk kiszállóhely ráadásul éppen azt szolgálja, hogy minél kisebb területen érintkezzenek a látogatók a védett természeti környezettel. Balos ugyanis a Natura 2000 hálózat része.

Előre kell majd időpontot foglalni a strandoláshoz?

Balos, Elafonisi és Falassarna naponta akár 4-5 ezer látogatót is fogadhat, ezért a helyi hatóságok szigorúbb létszámkorlátozást sürgetnek. Az egyik felmerült megoldás egy kötelező online rendszer lenne, amelyben előre kellene lefoglalni a látogatás dátumát és időpontját.

Emellett minden helyszín maximális befogadóképességét is meghatároznák, hogy a tömeg ne károsítsa a környezetet és ne terhelje túl a helyi infrastruktúrát. A szabályokat egyelőre nem vezették be, de a tervek szerint a 2027-es nyári szezon előtt megszülethet a konkrét intézkedési terv.

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