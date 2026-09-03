Katie Holmes fülig szerelmes? Intim fotót posztolt 8 évvel fiatalabb párjával

Katie Holmes egy színpadon készült felvételt osztott meg, amelyen mikrofonokkal a kezükben bújnak össze, a kép alapján akár egy karaokeest kellős közepén is lehettek. A 47 éves sztár egy sötét fotót is mutatott Yarmosky születésnapi tortájáról. „Boldog születésnapot a legjobbak legjobbjának…” – írta a bejegyzéshez.

Katie Holmes párja megjelent a színésznő Instagram-oldalán.

Forrás: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions

Katie Holmes párja egyre többször jelenik meg mellette

A kapcsolatuk júniusban kezdődhetett, amikor Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky egy New York-i Tribeca Festival-vacsorán találkoztak. Július elején már együtt érkeztek The Invite East Hampton-i premierjére, ahol a beszámolók szerint kézen fogva jelentek meg. Egy szemtanú szerint a férfi „a fülébe suttogott, ő pedig nevetett”, és egész este láthatóan felszabadultan érezték magukat egymás társaságában.

Nem sokkal később egy Ferragamo-eseményen összeillő sötétkék szettekben mutatkoztak. Amikor Holmes-t erről kérdezték, egyszerű magyarázatot adott: „Azt hiszem, egyszerűen hasonló az ízlésünk.”

Katie Holmes és párja, Jason Bard Yarmosky.

Forrás: Instagram/Katie Holmes

Jason Bard Yarmosky már Katie Holmes baráti körével is találkozott

A képzőművész Michael Kors 45. évfordulós East Hampton-i vacsorájára is elkísérte a színésznőt, ahol többek között Naomi Wattsszal és Christie Brinkley-vel is találkozott. Az 1987-ben született New York-i művész 2010-ben szerzett diplomát a School of Visual Arts intézményében. Munkáiban többek között az öregedés, az idő és az emlékezet témái foglalkoztatják.

Katie Holmes korábban Bobby Wooten III-mal, Emilio Vitolo Jr.-ral és Jamie Foxxszal is kapcsolatban volt. Tom Cruise-zal közös lánya, a 20 éves Suri – aki már eldobta apja vezetéknevét – a beszámoló szerint egyelőre még nem találkozott édesanyja új párjával.

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