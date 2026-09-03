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Klusovszki Kíra
2026.09.03.
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Nem mindig az a legveszélyesebb ember, aki első pillantásra annak tűnik. Ezt egy korábbi FBI-ügynök is alátámasztotta, aki azt is megosztotta, szerinte melyik személyiségtípus jelenti a környezetére a legnagyobb fenyegetést.

Miközben sok kutató a pszichopatákat tartja az egyik legveszélyesebb személyiségtípusnak, egy nyugalmazott FBI-ügynök, Joe Navarro szerint van, aki még náluk is több kárt okozhat. Szerinte ugyanis létezik egy személyiségtípus, amely bizonyos szempontból a pszichopatáknál is veszélyesebb.

A nárcisztikus személyiségtípusok gyakran manipulálja, és irányítja a partnerét, miközben tudatosan leértékeli, és megfosztja az önbizalmától is.
A nárcisztikus személyiségtípussal rendelkezők kapcsolataiban gyakran az irányításé, a manipulációé és a másik fél leértékeléséé a főszerep.
Forrás: Shutterstock
  • Egy volt FBI-ügynök szerint nem a pszichopata a legveszélyesebb személyiségtípus.
  • Egy interjújában most megosztotta, pontosan melyik karakter jelent még náluk is nagyobb kockázatot a társadalomra. 
  • Mutatjuk, mi teszi őket igazán veszélyessé! 

Ez a legveszélyesebb személyiségtípus: nem a pszichopaták azok

Joe Navarro nyugalmazott FBI-ügynök a LADbible-nek adott interjújában osztotta meg közel 25 éves bűnügyi profilozói pályafutásának tapasztalatait. 

Ráadásul egy meglepő állítással is előrukkolt: szerinte ugyanis nem feltétlenül a pszichopaták jelentik a legnagyobb veszélyt a társadalmunkra.

Bár elmondása szerint utóbbi személyiségtípusra jellemző a lelkiismeret hiánya, a szabályok semmibevétele, és az, hogy újra és újra visszatérnek a bűnözéshez, Navarro mégis úgy véli, hogy van egy másik karakter, amely a hétköznapi emberi kapcsolatokban még náluk is nagyobb pusztítást végezhet. Ez pedig a malignus, vagyis rosszindulatú nárcisztikus, akinél a nárcisztikus vonások antiszociális viselkedéssel, paranoiával és mások szenvedésének élvezetével társulnak.

A malignus nárcisztikus túlértékeli önmagát, miközben leértékel másokat, és ezzel a kettősség óriási károkat okoz. 

– fogalmazott. Szerinte ugyanis ezek az emberek gyakran irányítják és manipulálják a hozzájuk közel állókat, miközben saját magukat különlegesnek és felsőbbrendűnek látják. A lelkiismeret-furdalás hiánya, mások érzéseinek semmibevétele, a hazugság, a félelemkeltés és az erős irányítási vágy mind olyan tulajdonságok, amelyek miatt a velük való kapcsolat méginkább megterhelővé és nyomasztóvá válhat, mintsem felszabadulttá. 

Ráadásul még a következmények sem merülnek ki csupán az érzelmi sérülésekben: a nárcisztikusok áldozatai a kapcsolat során gyakran az érzelmi teher mellett anyagi veszteségeket is elszenvednek.

A legijesztőbb pedig talán éppen az, hogy egy malignus nárcisztikus első látásra egyáltalán nem feltétlenül tűnik annak, ami. Megnyerő, magabiztos és akár kifejezetten sikeres is lehet, miközben a valódi arcát leginkább azok előtt fedi fel, akiket igazán közel érez. Navarro szerint az ilyen emberek ráadásul gyakran fokozatosan építik ki a hatalmukat a másik felett. Először elhitetik velük, hogy különleges kapcsolat van közöttük, később azonban egyre többet kritizáljaák, leértékelik és irányítani próbálják a másik felet. 

De a hazugság és a manipuláció mellett az is jellemző lehet rájuk, hogy soha nem vállalják a felelősséget a saját tetteikért, inkább mindig találnak valakit, akire a felelősséget hárítják.

A környezetükben élők emiatt idővel akár saját ítélőképességükben is kételkedni kezdhetnek, miközben a kapcsolatból való kilépés egyre nehezebbé válik számukra.

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