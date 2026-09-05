Nyári Dia tündéri fotókon mutatta meg gyerekeit: így öleli Zétény a kis Emmát

A kétgyerekes édesanya, Nyári Dia az Instagramon mutatta meg, hogyan indul náluk egy hétköznap. Fotókon a nagyfiú, Zétény és a Kis Emma.

Nyári Dia immár kétgyerekes édesanya.

Forrás: RTL Klub

Nyári Dia megmutatta gyönyörű gyerekeit

Nyári Dia 2025 decemberében osztotta meg Instagram-követőivel a hírt: második gyermeküket várják férjével, Kovács Dániellel. Akkor azt is elárulta, hogy kisfia, Zétényt után kislány érkezik a családba. Emma Panni 2026 áprilisában született meg, Zétény 8 éves iskolás nagyfiú. Az iskolakezdés alkalmából a kétgyerekes édesanya mindkét gyerekéről fotókat tett közzé, amit az alábbiakkal kommentált: „Egy hónapja várom, hogy becsengessenek… most meg ülök csendben a konyhában, kávézom, Emmus alszik…és hiányzik a kiskamasz, aki egész nap arcon pörög, be nem áll a szája és már a reggelinél azt kérdezi, 'mi lesz ma az ebéd, mit csinálunk?' Ki érti ezt… hol van a jóleső nyugalom?” − írta a tündéri fotóhoz Dia.

Emmával heti háromszor gyógytornára járnak

Dia nemrégiben az RTL Klub Reggelijében arról beszélt, hogy Emma Panni, tethered corddal, vagyis lehorgonyzott gerincvelő szindrómával jött világra, ami nagy feladatot jelent az egész családnak. A kislányt két hónapos korában meg is operálták, mert gyorsan nőtt a daganat a gerincében, így azt muszáj volt minél gyorsabban eltávolítani. „Az biztos, hogy ezeket a daganatokat nem lehet úgy eltávolítani, hogy ne sérüljenek ott dolgok. Az elsődleges cél nyilván az, hogy eltűnjön onnan, aminek el kell tűnnie, de vannak bizonyos járulékos veszteségek. Egyelőre például a bal lábfeje nem mozog még, az béna. Nem biztos, hogy ez visszajön. Amennyiben így marad, akkor egy másfél lábacskánk van, de ortézissal valószínűleg fog tudni járni” − mondta Dia, és azt is hozzátette, heti háromszor gyógytornára járnak, és bízik az orvostudomány fejlődésben is.

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