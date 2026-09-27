Hivatalos: Margot Robbie titokban megváltoztatta a nevét

Margot Robbie közel egy évtizeddel az esküvőjük után hivatalosan is felvette Tom Ackerley családnevét. Úgy tudni, a filmvilágban ezentúl is Robbie-nak hívják majd.

Tom Ackerley és Margot Robbie 10 éve házasok.

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Margot Robbie felvette a férje nevét

A változás a házaspár közös produkciós cége, a LuckyChap Entertainment frissen benyújtott dokumentumaiból derült ki. Az Egyesült Királyság üzleti nyilvántartásában a korábbi Margot Elise Robbie helyett immár Margot Elise Ackerley név szerepel igazgatóként. A módosítást hétfőn nyújtották be, a nyilvántartás pedig kedden tette közzé − írja a Page Six. A LuckyChap Entertainment nevéhez olyan sikerfilmek fűződnek, mint a Barbie, és az elmúlt években Hollywood egyik meghatározó női alkotókat támogató stúdiójává vált.

A vásznon Margot Robbie marad

A 36 éves színésznő a névváltoztatás ellenére várhatóan továbbra is Margot Robbie néven szerepel majd a filmek stáblistáján és a nyilvánosság előtt, Margot Elise Ackerley-ként egyelőre kizárólag a hivatalos céges iratokban jelent meg.