Hivatalos: Margot Robbie titokban megváltoztatta a nevét

Margot Robbie közel egy évtizeddel az esküvőjük után hivatalosan is felvette Tom Ackerley családnevét. Úgy tudni, a filmvilágban ezentúl is Robbie-nak hívják majd.
Margot Robbie felvette a férje nevét
A változás a házaspár közös produkciós cége, a LuckyChap Entertainment frissen benyújtott dokumentumaiból derült ki. Az Egyesült Királyság üzleti nyilvántartásában a korábbi Margot Elise Robbie helyett immár Margot Elise Ackerley név szerepel igazgatóként. A módosítást hétfőn nyújtották be, a nyilvántartás pedig kedden tette közzé − írja a Page Six. A LuckyChap Entertainment nevéhez olyan sikerfilmek fűződnek, mint a Barbie, és az elmúlt években Hollywood egyik meghatározó női alkotókat támogató stúdiójává vált.
A vásznon Margot Robbie marad
A 36 éves színésznő a névváltoztatás ellenére várhatóan továbbra is Margot Robbie néven szerepel majd a filmek stáblistáján és a nyilvánosság előtt, Margot Elise Ackerley-ként egyelőre kizárólag a hivatalos céges iratokban jelent meg.
Tom Ackerley-nek és Margot Robbie-nak 2024-ben született meg a fia
Robbie és a brit filmproducer, Tom Ackerley 2013-ban ismerkedtek meg a Suite Française című második világháborús dráma forgatásán. A színésznő a film főszereplője volt, míg Ackerley rendezőasszisztensként dolgozott a produkción. Kapcsolatuk előbb barátság volt, ezután lett belőle szerelem. Két év randizás után 2016 decemberében szűk körű szertartáson mondták ki az igent az ausztráliai Byron Bayben. 2024 októberében megszületett első gyermekük, egy kisfiú. A pár következetesen óvja a családja magánéletét: sem a gyermek nevét, sem a pontos születési dátumát nem hozták nyilvánosságra.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: