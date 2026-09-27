Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 27., vasárnap Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
tom ackerley

Hivatalos: Margot Robbie titokban megváltoztatta a nevét

tom ackerley margot robbie színésznő
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színésznő fontos döntést hozott. Margot Robbie tíz évet várt, mielőtt így határozott.

Margot Robbie közel egy évtizeddel az esküvőjük után hivatalosan is felvette Tom Ackerley családnevét. Úgy tudni, a filmvilágban ezentúl is Robbie-nak hívják majd. 

Tom Ackerley és Margot Robbie.
Tom Ackerley és Margot Robbie 10 éve házasok. 
Forrás: Northfoto

Margot Robbie felvette a férje nevét

A változás a házaspár közös produkciós cége, a LuckyChap Entertainment frissen benyújtott dokumentumaiból derült ki. Az Egyesült Királyság üzleti nyilvántartásában a korábbi Margot Elise Robbie helyett immár Margot Elise Ackerley név szerepel igazgatóként. A módosítást hétfőn nyújtották be, a nyilvántartás pedig kedden tette közzé − írja a Page Six.  A LuckyChap Entertainment nevéhez olyan sikerfilmek fűződnek, mint a Barbie, és az elmúlt években Hollywood egyik meghatározó női alkotókat támogató stúdiójává vált.

A vásznon Margot Robbie marad 

A 36 éves színésznő a névváltoztatás ellenére várhatóan továbbra is Margot Robbie néven szerepel majd a filmek stáblistáján és a nyilvánosság előtt, Margot Elise Ackerley-ként egyelőre kizárólag a hivatalos céges iratokban jelent meg.

Jéggel állítja fel a mellbimbóit Margot Robbie - Videó (18+)

Videó.

Tom Ackerley-nek és Margot Robbie-nak 2024-ben született meg a fia

Robbie és a brit filmproducer, Tom Ackerley 2013-ban ismerkedtek meg a Suite Française című második világháborús dráma forgatásán. A színésznő a film főszereplője volt, míg Ackerley rendezőasszisztensként dolgozott a produkción. Kapcsolatuk előbb barátság volt, ezután lett belőle szerelem. Két év randizás után 2016 decemberében szűk körű szertartáson mondták ki az igent az ausztráliai Byron Bayben. 2024 októberében megszületett első gyermekük, egy kisfiú. A pár következetesen óvja a családja magánéletét: sem a gyermek nevét, sem a pontos születési dátumát nem hozták nyilvánosságra. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Jennifer Lopez bűnöző hasonmásán röhög a fél világ − Íme, a megdöbbentő körözési fotó: VIDEÓ

A tolvaj a megszólalásig hasonlít az énekesnőre. Jennifer Lopez nem örül annak, hogy a minnesotai nő a kiköpött mása.

Diana hercegné egykori inasa kitálalt: Charles Spencer semmit sem tudhat nővére utolsó éveiről

Súlyos állításokat fogalmazott meg Diana hercegné öccséről Paul Burrell, a hercegné egykori inasa. Azt állítja, Charles Spencer élete utolsó öt évében alig tartotta a kapcsolatot a nővérével, és csak akkor kereste, ha például a wimbledoni királyi páholyba szeretett volna jegyet.

Dakota Johnson bugyija is kilátszott a ruhájából: ebben jelent meg a vörös szőnyegen

A színésznő gondoskodott róla, hogy minden tekintet rászegeződjön a londoni filmpremieren.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu