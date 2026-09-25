Dakota Johnson bugyija is kilátszott a ruhájából: ebben jelent meg a vörös szőnyegen

Dakota Johnson nem bízott semmit a véletlenre, amikor csütörtök este megérkezett a londoni Curzon Mayfair mozihoz. A 36 éves színésznő egy áttetsző, fehér csipkeruhában lépett a vörös szőnyegre, amely azonnal magára vonta a figyelmet. A Verity premierjén filmbeli partnere, Josh Hartnett is vele tartott, a várandós Anne Hathaway azonban ezúttal nem csatlakozott hozzájuk.

Josh Hartnett és Dakota Johnson a Verity premierjén.

Forrás: Fred Duval/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Dakota Johnson bugyija is kivillant az átlátszó csipkeruha alól

Dakota Johnson ezúttal egy igazán bevállalós összeállítás mellett döntött. A Colleen Allen által tervezett, áttetsző fehér csipkeruha szinte semmit sem bízott a képzeletre: a színésznő fekete Fleur du Mal fehérneműje is jól látható volt alatta.

A Dakota Johnson bugyiját is megmutató ruhaköltemény kétségtelenül az este egyik legmerészebb választása volt. A színésznő magabiztosan pózolt a fotósok előtt, miközben kollégája, Josh Hartnett egy elegáns, fekete Jacquemus öltönyben jelent meg mellette.

Dakota Johnson a bugyiját is kivillantotta.

Forrás: Doug Peters/EMPICS

Anne Hathaway várandósan maradt távol a Verity premierjétől

A londoni bemutatóról hiányzott a film másik főszereplője, Anne Hathaway, aki hamarosan életet ad harmadik gyermekének. A 43 éves színésznőt hétfőn New Yorkban látták, ahol már jól látható volt gömbölyödő pocakja.

Hathaway férjével, Adam Shulmannal várja harmadik gyermekét, ám a várandóssága mellett sem lassított a munkatempón. Idén öt filmben szerepel, rajongói pedig már az „enemy of unemployment”, vagyis a „munkanélküliség ellensége” becenevet is ráragasztották.

A színésznő a Verity mellett a Mother Mary, Az ördög Pradát visel 2., az Odüsszeia és a Az Oak Street vége című produkciókban is feltűnik. Ráadásul nemrég újabb szerepet jelentett be: Tom Cruise oldalán játszik majd a Days of Thunder 2. című filmben, amelynek bemutatóját 2028 nyarára tervezik.

Sötét titkok és veszélyes játszmák: erről szól a Verity

A Colleen Hoover azonos című regényéből készült pszichológiai thrillerben Dakota Johnson Lowen Ashleigh-t, egy anyagi gondokkal küzdő írónőt alakítja, aki váratlanul élete lehetőségét kapja meg.

A sikeres thrilleríró, Verity Crawford (Anne Hathaway) egy rejtélyes baleset következtében munkaképtelenné válik, férje, Jeremy (Josh Hartnett) pedig felkéri Lowent, hogy fejezze be felesége népszerű könyvsorozatának hátralévő köteteit.

A fiatal írónő beköltözik a házaspár fényűző birtokára, ahol hamarosan egy befejezetlen kéziratra bukkan. Az írás olyan sötét titkokat rejthet Verity és férje múltjáról, amelyek mindent megváltoztathatnak. Lowennek azonban nemcsak a munkájával kell megbirkóznia: azt is ki kell derítenie, hogy a kéziratban olvasottak pusztán egy írói fantázia szüleményei, vagy egy veszélyes nő hátborzongató figyelmeztetései.