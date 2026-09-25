Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 25., péntek Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
meztelenruha

Dakota Johnson bugyija is kilátszott a ruhájából: ebben jelent meg a vörös szőnyegen

meztelenruha Dakota Johnson premier
Nagy Anna
2026.09.25.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színésznő gondoskodott róla, hogy minden tekintet rászegeződjön a londoni filmpremieren. Dakota Johnson merész, átlátszó csipkeruhában jelent meg a Verity bemutatóján, amely alatt fekete fehérneműje is jól látszott. Kolléganője, a harmadik gyermekét váró Anne Hathaway azonban távol maradt az eseménytől.

Dakota Johnson nem bízott semmit a véletlenre, amikor csütörtök este megérkezett a londoni Curzon Mayfair mozihoz. A 36 éves színésznő egy áttetsző, fehér csipkeruhában lépett a vörös szőnyegre, amely azonnal magára vonta a figyelmet. A Verity premierjén filmbeli partnere, Josh Hartnett is vele tartott, a várandós Anne Hathaway azonban ezúttal nem csatlakozott hozzájuk.

Josh Hartnett és Dakota Johnson a Verity premierjén.
Josh Hartnett és Dakota Johnson a Verity premierjén.
Forrás: Fred Duval/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Dakota Johnson bugyija is kivillant az átlátszó csipkeruha alól

Dakota Johnson ezúttal egy igazán bevállalós összeállítás mellett döntött. A Colleen Allen által tervezett, áttetsző fehér csipkeruha szinte semmit sem bízott a képzeletre: a színésznő fekete Fleur du Mal fehérneműje is jól látható volt alatta.

A Dakota Johnson bugyiját is megmutató ruhaköltemény kétségtelenül az este egyik legmerészebb választása volt. A színésznő magabiztosan pózolt a fotósok előtt, miközben kollégája, Josh Hartnett egy elegáns, fekete Jacquemus öltönyben jelent meg mellette.

Dakota Johnson attending the Verity UK Gala Screening, Curzon Mayfair. Credit: Doug Peters/EMPICS
Dakota Johnson a bugyiját is kivillantotta.
Forrás: Doug Peters/EMPICS

Anne Hathaway várandósan maradt távol a Verity premierjétől

A londoni bemutatóról hiányzott a film másik főszereplője, Anne Hathaway, aki hamarosan életet ad harmadik gyermekének. A 43 éves színésznőt hétfőn New Yorkban látták, ahol már jól látható volt gömbölyödő pocakja.

Hathaway férjével, Adam Shulmannal várja harmadik gyermekét, ám a várandóssága mellett sem lassított a munkatempón. Idén öt filmben szerepel, rajongói pedig már az „enemy of unemployment”, vagyis a „munkanélküliség ellensége” becenevet is ráragasztották.

A színésznő a Verity mellett a Mother Mary, Az ördög Pradát visel 2., az Odüsszeia és a Az Oak Street vége című produkciókban is feltűnik. Ráadásul nemrég újabb szerepet jelentett be: Tom Cruise oldalán játszik majd a Days of Thunder 2. című filmben, amelynek bemutatóját 2028 nyarára tervezik.

Sötét titkok és veszélyes játszmák: erről szól a Verity

A Colleen Hoover azonos című regényéből készült pszichológiai thrillerben Dakota Johnson Lowen Ashleigh-t, egy anyagi gondokkal küzdő írónőt alakítja, aki váratlanul élete lehetőségét kapja meg.

A sikeres thrilleríró, Verity Crawford (Anne Hathaway) egy rejtélyes baleset következtében munkaképtelenné válik, férje, Jeremy (Josh Hartnett) pedig felkéri Lowent, hogy fejezze be felesége népszerű könyvsorozatának hátralévő köteteit.

A fiatal írónő beköltözik a házaspár fényűző birtokára, ahol hamarosan egy befejezetlen kéziratra bukkan. Az írás olyan sötét titkokat rejthet Verity és férje múltjáról, amelyek mindent megváltoztathatnak. Lowennek azonban nemcsak a munkájával kell megbirkóznia: azt is ki kell derítenie, hogy a kéziratban olvasottak pusztán egy írói fantázia szüleményei, vagy egy veszélyes nő hátborzongató figyelmeztetései.

A Nick Antosca forgatókönyvéből, Michael Showalter rendezésében készült Verity október 1-én kerül a mozikba.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Tom Cruise nagy bejelentést tett: gyönyörű színésznő lépett Nicole Kidman helyére ikonikus közös filmjük folytatásában

Készül a Mint a villám folytatása. Az eredeti film volt Tom Cruise és Nicole Kidman első közös filmje. A Mission Impossible sztárja a folytatásban ismét Cole Trickle bőrébe bújik, ám mellette exfelesége helyett Anne Hathaway lesz a másik főszereplő. A film 2028-ban érkezik a mozikba.

Újabb hollywoodi álompár a láthatáron: Dakota Johnson ismét híres zenészre vetette ki hálóját

Dakota Johnson alig néhány hónapja szakított a Coldplay fontemberével, Chris Martinnal, de máris egy másik zenész oldalán tűnt fel. A párost New Yorkban fotózták le, amikor együtt érkeztek Taylor Swift lakásához.

Közel 45 kilót fogyott Bridget Fonda, rá sem lehet ismerni: szakértők találgatják, mi állhat a háttérben

Évek óta visszavonultan él Hollywood egykori kedvence, aki most ismét magára vonta a figyelmet. Bridget Fonda látványos fogyása után szinte felismerhetetlen, legutóbbi Los Angeles-i megjelenésén pedig ismét megmutatta új alakját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu