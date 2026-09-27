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Unalmas és érdektelen − Hatalmas bukás lett a Monster sorozat új évada: VIDEÓ

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Lehangoló számokat produkál Ryan Murphy Monster című sorozatának Lizzie Bordenről szóló évada.

Úgy tűnik, nem nyűgözte le különösebben az embereket Lizzie Borden sztorija, ugyanis a premier az eddigi évadok legalacsonyabb nézettségét hozta. A Monster: The Lizzie Borden Story a nézők és a kritikusok szerint is alulmúlja az antológia eddigi évadait. 

Hatalmas bukás lett a Monster sorozat új évada.
 Hatalmas bukás lett a Monster sorozat új évada.
Forrás: Netflix

A kritikusok is lehúzták a Monster új évadát: el is kaszálhatják a sorozatot

Míg a Jeffrey Dahmer életéről szóló évadot a debütálás első hetében 22 millióan nézték meg, Lizzie Borden történetére csak 12 millióan voltak kíváncsiak. A kritikák azonban még ennél is lehangolóbbak: a Rotten Tomatoeson mindössze 42%-os a kritikusi értékelés, és a közönségpontszám is csak 38%. A legtöbben ugyanis kifejezetten unalmasnak ítélték meg az új évadot, amin nem segített az sem, hogy egy csomó mellékes sztorival próbálták érdekesebbé tenni a készítők, amik teljesen indokolatlanok voltak és sehogy sem kapcsolódtak az eredeti történethez. Állítólag olyan nagy a baj, hogy már a Netflixnél az is felmerült, hogy örökre elkaszálják a sorozatot és a tervezett következő évadokat sem forgatják le.

A Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori (eredeti címén Monster: The Lizzie Borden Story) Ryan Murphy antológiasorozatának 2026-ban bemutatott évada a Netflixen.

Ki volt Lizzie Borden? 

Apja és mostohaanyja brutális meggyilkolásával vádolták, mégis felmentették, később pedig tekintélyes vagyonnal a háta mögött élte le az életét. Lizzie Borden halálakor mai értéken több mint 6 millió dolláros vagyonnal rendelkezhetett, végrendelete pedig tartogatott néhány meglepetést. Életéről és a peréről ebben a cikkünkben olvashatsz

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