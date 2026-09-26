Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 26., szombat Jusztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
vicces

Jennifer Lopez bűnöző hasonmásán röhög a fél világ − Íme, a megdöbbentő körözési fotó: VIDEÓ

vicces jennifer lopez hasonmás
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A tolvaj a megszólalásig hasonlít az énekesnőre. Jennifer Lopez nem örül annak, hogy a minnesotai nő a kiköpött mása.

A múlt hónapban tartóztattak le egy 35 éves nőt Amerikában, aki elektromos kéziszerszám-akkumulátorokat lopott egy üzletből. Amiért viszont a figyelem középpontjába került, az az, hogy a rendőrségi fotóján olyannyira hasonlít Jennifer Lopezre, hogy sokan már azt hitték, magát az énekesnőt tartóztatták le.

Jennifer Lopez bizonyára nem örül a hasonlóságnak.
Jennifer Lopez bizonyára nem örül a hasonlóságnak.
Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez hasonmását letartóztatták

Mindenki egy frissen letartóztatott minnesotai nőn, a 35 éves Cyrena Anne Quasten röhög, aki a rendőrségi fotóján a megszólalásig hasonlít Jennifer Lopezre, olyannyira, hogy többen azt hitték, hogy magát az énekesnőt állították elő. A nő egyébként elektromos kéziszerszám-akkumlátorokat emelt el egy üzletből, nagyjából 200 ezer forint értékben és el is ismerte tettét, úgyhogy eljárás indul ellene.

A hasonlóság egyébként akkor igazán feltűnő, ha Lopez régebbi fotóit látjuk. Alábbi galériánkban megnézheted az énekesnő évtizedekkel ezelőtti képeit is. 

2000.
2004.
2005.
2006.
2007.
2007.
2009.
2010.
2011.
2011.
2012.
2013.
2014.
2014.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2016.
2016.
2016.
2017.
2017.
1 / 25
2000.
Forrás: AFP

A közösségi média tette virálissá a fotókat

Mindenesetre valószínűleg nem számított arra, hogy a sztorijából ekkora szenzáció lesz és hogy a körözési fotója az egész internetet bejárja majd. Mi pedig már csak J.Lo reakciójára lennénk kíváncsiak: a hírhedten önérzetes művésznő ugyanis valószínűleg nem igazán örül az összehasonlításnak és ennek nem is fél hangot adni.

A két nő fotóját látva elszabadult a kommentszekció, volt aki szerint nincs itt semmi látnivaló, más szernt pedig Quast simán megállná a helyét Lopez dublőreként.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Diana hercegné megdöbbentő titka: öccse felidézte a mindent megváltoztató pillanatot

Éveken át próbálta megmenteni a házasságát, ám elérkezett egy pillanat, amikor már nem látott visszautat.

Dakota Johnson bugyija is kilátszott a ruhájából: ebben jelent meg a vörös szőnyegen

A színésznő gondoskodott róla, hogy minden tekintet rászegeződjön a londoni filmpremieren.

Drámai részletek Presley Gerber utolsó hónapjairól: szülei kétségbeesetten próbáltak segíteni rajta

Cindy Crawford fia az év elején még arról beszélt követőinek, hogy hosszú évek függősége után kezd visszatalálni önmagához. Presley Gerber állapota azonban három hónapja ismét romlani kezdett: feltűnően lefogyott, depressziós volt, folyton remegett, és időnként már a beszéde sem volt összefüggő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu