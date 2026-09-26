Jennifer Lopez bűnöző hasonmásán röhög a fél világ − Íme, a megdöbbentő körözési fotó: VIDEÓ

A múlt hónapban tartóztattak le egy 35 éves nőt Amerikában, aki elektromos kéziszerszám-akkumulátorokat lopott egy üzletből. Amiért viszont a figyelem középpontjába került, az az, hogy a rendőrségi fotóján olyannyira hasonlít Jennifer Lopezre, hogy sokan már azt hitték, magát az énekesnőt tartóztatták le.

Jennifer Lopez bizonyára nem örül a hasonlóságnak.

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez hasonmását letartóztatták

Mindenki egy frissen letartóztatott minnesotai nőn, a 35 éves Cyrena Anne Quasten röhög, aki a rendőrségi fotóján a megszólalásig hasonlít Jennifer Lopezre, olyannyira, hogy többen azt hitték, hogy magát az énekesnőt állították elő. A nő egyébként elektromos kéziszerszám-akkumlátorokat emelt el egy üzletből, nagyjából 200 ezer forint értékben és el is ismerte tettét, úgyhogy eljárás indul ellene.

A hasonlóság egyébként akkor igazán feltűnő, ha Lopez régebbi fotóit látjuk. Alábbi galériánkban megnézheted az énekesnő évtizedekkel ezelőtti képeit is.