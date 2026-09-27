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érzékelés

Ahogy öregszünk, gyorsabban telnek a napok? – Ezért érezzük úgy, hogy rohan az idő

érzékelés öregedés idő
Simon Péter
2026.09.27.
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Biztosan te is észrevetted már, hogy míg gyerekként egy nyári szünet is szinte örökké tartott, most egy pillanat alatt elrepülnek a hónapok? Természetesen az idő múlása nem, ám annak érzékelése az életkorral változik, ezért ugyanaz a nap, ami gyerekként egy örökkévalóságnak tűnt, felnőttként fájdalmasan rövid.

Bár az óra ugyanúgy ketyeg, az agyunk az életünk során nem feltétlenül érzékeli mindig ugyanúgy, az idő múlása a kor előrehaladtával sokkal gyorsabbnak tűnik, mint fiatalkorban. Adrian Bejan, a Duke Egyetem professzora szerint ennek köze lehet ahhoz, hogy az agy és az érzékelés az életkorral változik.

az idő múlása
Ahogy öregszünk, egyre gyorsabbnak tűnik az idő múlása.
Forrás: 123rf

Az idő múlása relatív, de miért nem érzékeljük ugyanúgy fiatalon és idősebb korban?

  • Gyerekként hosszabbnak tűnnek a napok, felnőttként egyre gyorsabban telik az idő.
  • Az agy az életkor előrehaladtával más ütemben dolgozza fel az érzékszervi információkat.
  • A megszokott, ismétlődő napokból kevesebb új emlék marad, ezért utólag rövidebbnek tűnhet egy-egy időszak.

Ahogy öregszünk, egyre inkább azt érezzük, hogy repül az idő – ez az oka

Bejan elmélete szerint fiatalon az agy több új információt és benyomást dolgoz fel. A világ tele van első alkalmak­kal: új helyekkel, emberekkel, élményekkel. Emiatt egy nap utólag is hosszabbnak tűnik, hiszen rengeteg különálló emlék kapcsolódik hozzá.

Felnőttként ezzel szemben sokkal több a rutin. Ugyanazok a helyek, feladatok és napi teendők ismétlődnek, ezért kevesebb olyan új inger ér minket, amely igazán megmarad az emlékezetben. Így amikor visszatekintünk egy hétre vagy akár egy egész évre, az időszak összességében rövidebbnek tűnhet.

A kutató szerint az öregedéssel az érzékszervi jelek feldolgozásának üteme is változik. Az agyba érkező információk feldolgozása és a vizuális érzékelés bizonyos folyamatai lassulnak, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy másképp éljük meg az idő múlását. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az idő valóban gyorsabban telik. A nap továbbra is 24 órás – csak az élményünk változik.

Talán ezért is tűnik úgy, hogy a gyerekkori nyarak soha nem akarnak véget érni, míg felnőttként néha azon kapjuk magunkat: már megint eltelt egy év.

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