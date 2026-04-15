46 évesen ismét babát vár Tornóczky Anita: kiderült, mikor érkezik a második gyermeke

Tornóczky Anita korábban már beszélt arról, hogy 46 évesen ismét belevágnak a lombikprogramba párjával, Miklóssal. Akkor azt is elárulta, hogy még három fagyasztott embriójuk van. Most pedig már a jó hírt is megosztotta: úton van a második gyermekük.

Tornóczky Anita második gyermekét várja

Fotó: TV2

A Borsonline azt írja, Tornóczky Anita sokáig azért tudta titokban tartani a várandósságát, mert a kabátos időszakban még nem látszott egyértelműen a pocakja. Mostanra azonban már büszkén osztja meg örömét a világgal: „Szeptember végén fogok szülni. Igazából amint lehetett, elindítottuk a folyamatokat, ez a négy hónap ’csúszás’, hívjuk annak, amiatt volt, mert az első beültetés előtt felmerült némi egészségügyi probléma. Kiderült, hogy a szülés után egy pici méhlepénydarab maradt a méhemben, ami bár nem okozott panaszt, a beültetés előtt el kellett távolítani. Illetve az első beültetés nem is sikerült…”

Azt is elmondta, hogy az első lombikprogramból összesen három embrió maradt, és a párjával korábban úgy egyeztek meg: ha ezek közül egyikből sem lesz terhesség, akkor elfogadják, hogy Noel egyke marad. Tornóczky Anita arról is beszélt, hogy szerencsére jól viseli a terhességet, és az is kiderült már, hogy kisfiút hord a szíve alatt. A család eleinte úgy gondolta, ezúttal kislány érkezik majd, végül azonban másként alakult, megint kisfiút várnak.

