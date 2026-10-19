A tojás több, mint reggeli: ezért értékes része a kiegyensúlyozott étrendnek

Kicsi, de sok minden van benne
Egy átlagos tyúktojás 50–65 grammos, energiatartalma körülbelül 75 kilokalória, emellett 5,4 gramm fehérjét, 4,8 gramm zsírt és 0,3 gramm szénhidrátot tartalmaz. A fehérje különösen értékes: mind a kilenc esszenciális aminosav megtalálható benne, vagyis olyan aminosavak, amelyeket szervezetünk nem tud előállítani, ezért táplálékból kell fedeznünk a szükségletünket.
A tojás fehérjéinek jó a biológiai hasznosulása, ráadásul a hőkezelés a fehérje emészthetőségét is javítja. Ez az egyik oka annak, hogy a tojás régóta érdekes szereplője a táplálkozástudománynak.
A sárgája közben legalább ilyen fontos: a tojás vitaminjainak és ásványi anyagainak jelentős része itt található. A tojás D- és B12-vitamint, biotint és pantoténsavat, valamint többek között foszfort, jódot, szelént, vasat és cinket is tartalmaz. A sárgájában található kolin pedig hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez, a normál zsíranyagcseréhez és a máj normál működésének fenntartásához.
Vagyis a tojás nem azért érdekes, mert egyetlen „szuperösszetevője” lenne, hanem azért, mert többféle tápanyag egyetlen élelmiszerben található meg.
Tényleg aggódnunk kell a tojás koleszterintartalma miatt?
A tojással kapcsolatban talán ez az egyik legismertebb kérdés. Sokáig a koleszterintartalom miatt került a figyelem középpontjába, miközben ma már sokkal árnyaltabban tekintünk az étrend és a vér koleszterinszintjének kapcsolatára.
A táplálkozásban ugyanis nem egyetlen élelmiszert vagy egyetlen tápanyagot érdemes kiragadni. Az étrend egészének összetétele számít. A telített zsírsavak bevitelének mérséklítése és telítetlen zsírsavakkal való helyettesítése például fontos része a szív-érrendszer szempontjából kedvező étrendi mintázatnak. A tojás ezért is a teljes étrend részeként értékelendő, nem önmagában.
Ez egyben azt is jelenti, hogy az egészséges emberek többségének nincs oka félni a tojástól, de az egészség megőrzését sem érdemes egyetlen élelmiszertől várni. A változatosság és a kiegyensúlyozottság az alap, ebben pedig segít az OKOSTÁNYÉR® – a legújabb magyar táplálkozási ajánlás –, amely közérthetően szemlélteti, milyen arányban szerepeljenek az étrendben az egyes élelmiszercsoportok.
Nem kell mindig ugyanúgy elkészíteni
A tojás táplálkozási értéke mellett a konyhai sokoldalúsága is figyelemre méltó. Lehet belőle egyszerű reggeli, gyors vacsora, saláta feltéte, tészta alapanyaga vagy akár desszert. Ráadásul ugyanaz az alapanyag egészen más élményt ad főzve, sütve, lágy tojásként, omlettként vagy egy összetettebb étel részeként.
A Tojás 3x jó kampányhoz készült receptkönyv 28 receptet tartalmaz: hét előétel, kilenc főétel és tizenkét desszert között lehet válogatni. A gyűjteményben magyar és más európai ihletésű fogások is szerepelnek, így a klasszikus rántottán túl is bőven akadnak kipróbálható ötletek.
És itt nem ér véget a választék: a kampány weboldalán folyamatosan bővülő receptgyűjtemény várja azokat, akik új tojásos fogásokat keresnek.
A tojás útja a termelőtől az asztalig
A táplálkozási szempontok mellett az sem mindegy, hogyan állítják elő az élelmiszert, amely az asztalunkra kerül. Az európai tojástermelésre vonatkozó Európai Termelési Modell az élelmiszer-biztonság, a nyomonkövethetőség, az állategészségügy, az állatjólét és a környezeti szempontok figyelembevételére is épül.
Az európai tojások héján található jelölés ráadásul nem véletlenül került a tojásra: segítségével azonosítható a termelési mód és a származási hely. Így a fogyasztó nemcsak azt tudhatja meg, hogy mit tesz a kosarába, hanem azt is, honnan származik.
A tojás tehát jóval többet jelent egy gyors reggelinél. Értékes fehérjét és többféle vitamint, ásványi anyagot biztosít, sokféleképpen elkészíthető, és a kiegyensúlyozott étrend részeként is fontos szerepet tölt be. Talán éppen ez a legérdekesebb benne: egyetlen egyszerű alapanyagban ennyi különböző tulajdonság találkozik. Hiszen az európai tojás 3-szor is jó: táplálja a testet és az elmét, fenntartható és elképesztően finom.