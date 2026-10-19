A tojás több, mint reggeli: ezért értékes része a kiegyensúlyozott étrendnek

Kicsi, de sok minden van benne

Egy átlagos tyúktojás 50–65 grammos, energiatartalma körülbelül 75 kilokalória, emellett 5,4 gramm fehérjét, 4,8 gramm zsírt és 0,3 gramm szénhidrátot tartalmaz. A fehérje különösen értékes: mind a kilenc esszenciális aminosav megtalálható benne, vagyis olyan aminosavak, amelyeket szervezetünk nem tud előállítani, ezért táplálékból kell fedeznünk a szükségletünket.

A tojás fehérjéinek jó a biológiai hasznosulása, ráadásul a hőkezelés a fehérje emészthetőségét is javítja. Ez az egyik oka annak, hogy a tojás régóta érdekes szereplője a táplálkozástudománynak.

A sárgája közben legalább ilyen fontos: a tojás vitaminjainak és ásványi anyagainak jelentős része itt található. A tojás D- és B12-vitamint, biotint és pantoténsavat, valamint többek között foszfort, jódot, szelént, vasat és cinket is tartalmaz. A sárgájában található kolin pedig hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez, a normál zsíranyagcseréhez és a máj normál működésének fenntartásához.

Vagyis a tojás nem azért érdekes, mert egyetlen „szuperösszetevője” lenne, hanem azért, mert többféle tápanyag egyetlen élelmiszerben található meg.

Forrás: Baromfi Termék Tanács

Tényleg aggódnunk kell a tojás koleszterintartalma miatt?

A tojással kapcsolatban talán ez az egyik legismertebb kérdés. Sokáig a koleszterintartalom miatt került a figyelem középpontjába, miközben ma már sokkal árnyaltabban tekintünk az étrend és a vér koleszterinszintjének kapcsolatára.

A táplálkozásban ugyanis nem egyetlen élelmiszert vagy egyetlen tápanyagot érdemes kiragadni. Az étrend egészének összetétele számít. A telített zsírsavak bevitelének mérséklítése és telítetlen zsírsavakkal való helyettesítése például fontos része a szív-érrendszer szempontjából kedvező étrendi mintázatnak. A tojás ezért is a teljes étrend részeként értékelendő, nem önmagában.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az egészséges emberek többségének nincs oka félni a tojástól, de az egészség megőrzését sem érdemes egyetlen élelmiszertől várni. A változatosság és a kiegyensúlyozottság az alap, ebben pedig segít az OKOSTÁNYÉR® – a legújabb magyar táplálkozási ajánlás –, amely közérthetően szemlélteti, milyen arányban szerepeljenek az étrendben az egyes élelmiszercsoportok.