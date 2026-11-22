Bensőséges pillanatot osztott meg a közösségi oldalán Tallulah Willis. A fotón Bruce Willisszel ül egy kerti hintán, miközben átöleli apját és fogják egymás kezét. Amióta kiderült, hogy a színész frontotemporális demenciával küzd, keveset láthatjuk, lánya azonban időnként betekintést enged az életükbe.

Bruce Willisnél 2022-ben diagnosztizáltak frontotemporális demenciát.

Forrás: TIDLA-293

Megható fotó került elő Bruce Willisről: így öleli magához beteg édesapját a lánya

Bruce Willis az elmúlt években visszavonult a nyilvánosságtól, állapota súlyosbodása miatt már nem is a családjával, hanem egy külön otthonban él ahol 0-24-ben figyelnek rá. Családja azonban nem hagyta magára és időről időre megosztanak vele kapcsolatos pillanatokat. Legkisebb lánya, Tallulah november 21-én, szombaton tett közzé egy megható fényképet az Instagramon. A felvételen egy hintán ülnek egymás mellett, a rajongók pedig kommentekkel árasztották el a posztot, többen is megjegyezték, hogy betegsége ellenére milyen jól néz ki Willis, amit minden bizonnyal az őt körülvevő hatalmas szeretetnek is köszönhet.

Bruce Willis lánya korábban is megosztott megható pillanatokat

Tallulah nem először oszt meg édesapjáról felvételeket. Az Instagramján időről időre feltűnnek régi vagy friss családi fotók is. A színész lánya augusztus 8-án ment feleségül Justin Acee zenészhez, és a szertartáson készült fotókon Bruce is feltűnt: egyik karjával magához ölelte a lányát, miközben a vőlegény a másik kezét fogta. Tallulah korábban arról beszélt, hogy szenvedélyesen rögzíti az édesapjával közös pillanatokat. „Próbálom dokumentálni ezeket a pillanatokat, hogy legyenek kézzelfogható emlékeim is arra az időre, amikor már nem lesz velünk” − írta egy 2023-as Vogue-cikkben.

Bruce Willis családja 2022 márciusában jelentette be, hogy a színésznél afáziát diagnosztizáltak, ezért visszavonul a filmezéstől. 2023 februárjában a hozzátartozók közölték, hogy a vizsgálatok pontosították a diagnózist: Bruce frontotemporális demenciában szenved. Bruce Willisnek öt lánya van: első feleségétől, Demi Moore-tól Rumer, Scout és Tallulah született, míg jelenlegi feleségével, Emma Heming Willisszel két közös gyermekük van, Mabelt és Evelynt.

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