Egy amerikai kutatópáros arra jutott, hogy két időszak van, amikor többen válnak el, mint az év egyéb hónapjaiban. A felmérés szerint a március és augusztus a legkritikusabb a válási statisztikák szerint, a közös bennük az, hogy ez első egy ünnepi, a másik egy hosszabb szünidei időszakot követ.

Az év bizonyos időszakaiban több pár dönt a válás mellett.

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Két hónapot neveztek meg, amikor a legtöbb a válás

Egy felmérés arra jutott, hogy az év bizonyos időszakaiban több pár dönt a házasság felbontása mellett, mint máskor. A kutatás szerint márciusban és augusztusban rendszeresen megugrik a válások száma. De vajon miért?

A karácsony vízválasztó lehet

A kutatók szerint sok házaspár az ünnepek előtt még megpróbálja rendezni a kapcsolatát, vagy ha menthetetlennek vélik, legalább a családi béke kedvéért együtt maradnak. Mások kifelé próbálnak boldogságot színlelni, így inkább elhalasztják a válással kapcsolatos döntéseket.

„Hajlamosak vagyunk nagyobb elvárásokkal tekinteni az ünnepekre, annak ellenére, hogy az előző években esetleg csalódások értek bennünket. Ezek az időszakok az újrakezdés, az új lehetőségek és az életünk következő szakaszába való átlépés reményét hordozzák. Bizonyos értelemben ez egy optimizmusciklus” – idézi Julie Brines a kutatót a YourTango.

Az ünnepek elmúltával azonban sokan szembesülnek azzal, hogy a problémáik nem oldódtak meg. A kutatók szerint a január és március közötti időbeli eltérésnek gyakorlati okai is lehetnek: a válás mellett döntő pároknak pénzügyi kérdéseket kell rendezniük, ügyvédet kell keresniük, és a jogi folyamatot is el kell indítaniuk. Emiatt a karácsony után megszülető döntések csak hetekkel később jelenhetnek meg a statisztikákban.