Meghan Markle ritka videót osztott meg Lilibetről – Ezt mondta neki a kislánya

Harry herceg és Meghan Markle igyekeznek távol tartani gyerekeiket a nyilvánosságtól, ők maguk is ritkán tesznek közzé képeket Archie-ról és Lilibetről, de mostanában a sussexi hercegné egyre gyakrabban oszt meg egy-egy rövidke pillanatot a családjuk életéből. A hercegné most egy új felvételen mutatta meg ötéves kislányát, méghozzá egy meghitt anya-lánya pillanat közben.

Meghan Markle új felvételt osztott meg Lilibetről.

Forrás: i-Images via ZUMA Press

Meghan Markle kislánya ritka felvételen tűnt fel

Meghan Markle saját márkájának, az As Evernek az ünnepi kínálatának bemutatásához készített felvételeket. Az összevágott videó elején róla láthatóak képek, de az egyik legérdekesebb részlet mégi az, amelyen Meghan Markle kislánya, Lilibet is feltűnik.

Meghan Markle gyerekkori fotókat is posztolt magáról.

Forrás: Instagram/Meghan Markle

Az anya-lánya jelenetben a hercegné a tűzhelynél állva kevergeti hírhedt lekvárját – valószínűleg ezzel próbálván elcsitítani azokat a pletykákat, mik szerint nem is ő főzi a terméket, miközben Lilibet mellette egy saját tálban dolgozik.

Lilibet a saját fogásán dolgozik a konyhában.

Forrás: Instagram/Meghan Markle

Meghan ekkor megkérdezi tőle: „Mit gondolsz, Lili?”

Mire a kislány azt válaszolja: „Szerintem gyönyörű.”

Lilibet hercegnő amerikai akcentusa is hallható

A videó egy másik érdekességre is felhívta a figyelmet: Lilibet hercegnő egyértelműen amerikai akcentussal beszél. Ez persze aligha meglepő, hiszen a kislány a kaliforniai Santa Barbarában született, élete nagy részét pedig Montecitóban töltötte, hiába a brit királyi család hercegnője.

A család helyzete azonban az elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott, hiszen Meghan Markle és Harry herceg visszaköltöztek az Egyesült Királyságba.

Meghan Markle és Harry herceg visszatért az Egyesült Királyságba

Harry és Meghan augusztusban okozott meglepetést azzal, hogy bejelentették: visszaköltöznek az Egyesült Királyságba. A pár nem lett a királyi család dolgozó tagja, de sikerült egy hatalmas birtokon letelepedniük Cotswoldsban, luxuséletük azonban súlyos milliókat emészt fel.

A költözés után Meghan már videóban is mutatott részleteket a család első brit heteiből. Az új élet azonban nem indult teljesen zökkenőmentesen. A gyerekeknek ugyanis néhány nap után máris iskolát kellett váltaniuk biztonsági aggályok miatt. „A gyermekek iskolaváltásáról szóló döntés a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetést követően született, figyelembe véve a jelenlegi körülmények gyakorlati szempontjait.”