A reggeli kenyérválasztás sokkal fontosabb lehet, mint gondolnánk. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen lisztből készül a pékáru, mennyi rostot tartalmaz, és hogyan dolgozza fel a szervezetünk. A pékségek polcain sorakozó sötét színű veknik első pillantásra egészségesnek tűnhetnek, ám a szín önmagában egyáltalán nem garancia a minőségre. Egyes kenyerek például malátával vagy karamellel kapják jellegzetes barna árnyalatukat, miközben nagyrészt finomított búzalisztből készülnek.

Ne az alapján csapj le a kenyérre a pékségben, hogy barna, magos és egészségesnek tűnik!

Forrás: 123rf

Nem a külső számít: a pékség egyik legegyszerűbb veknije tartogathatja a legnagyobb meglepetést.

Egy különleges készítési eljárás teszi igazán értékessé ezt a kenyérfajtát.

Fogyókúrázóknak és vércukorszintjükre odafigyelőknek is érdemes megjegyezniük ezt a pékárut.

Fogyókúrázók és IR-esek figyelem: ez a legegészségesebb kenyérfajta

Ha olyan reggelit szeretnél, amely hosszabb időre eltelít, és nem okoz gyors vércukorszint-ingadozást, érdemes egy másik pékárut is megismerned. A hagyományos, kovászos teljes kiőrlésű rozskenyér nem feltétlenül a legmutatósabb választás, de táplálkozási szempontból számos előnnyel rendelkezik. Egyik legnagyobb előnye, hogy készítésekor a gabonaszem értékes részei is a lisztben maradnak. A magasabb típusú rozslisztből készült kenyér tartalmazza a külső maghéjat, vagyis a korpát, valamint a csírát is. Ezek fontos élelmirost-források, emellett vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosítanak.

A hagyományos fehér liszttel szemben tehát nem távolítják el a gabona valamennyi értékes összetevőjét. A végeredmény egy sötétebb színű, tömör, karakteres ízű kenyér, amelynek állaga is egészen más, mint a könnyű, levegős fehér kenyereké. A kovászos változat elkészítése ráadásul időigényes folyamat. A természetes kovászban található vadélesztők és tejsavbaktériumok a hosszú erjedés során átalakítják a tésztában található egyes szénhidrátokat, és jellegzetes, enyhén savanykás aromát alakítanak ki. A fermentáció a kenyér eltarthatóságát és egyes tápanyagok hozzáférhetőségét is befolyásolhatja.