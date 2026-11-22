Szeptember 21-én mondta ki egymásnak a boldogító igent Miley Cyrus és Maxx Morando. Meghitt esküvőjüket, amelyen a családtagok és a szűkebb baráti kör vett részt a kaliforniai Palm Springsben tartották. Hogy mikor és hol lesz a szertartás, nem verték nagy dobra, így csak az utolsó pillanatban derült ki, hogy összeházasodnak.

Miley Cyrus és Maxx Morando összeházasodtak.

Forrás: Northfoto

Meghitt esküvőn mondta ki az igent Miley Cyrus Maxx Morandónak

A pár egy privát kaliforniai birtokon fogadott örök hűséget egymásnak, a ceremónia pedigtitkos volt. A Page Six beszámolója szerint az esküvőn a menyasszony szülei, Billy Ray és Tish Cyrus is részt vettek, partnerükkel Elizabeth Hurley-vel és Dominic Purcell-lel. társaságában. A szertartást Wayne Coyne, a Flaming Lips együttes frontembere vezette, a helyszínt pedig fehér virágokkal díszítették.

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Tavaly jegyezték el egymást

A 33 éves Miley Cyrus és Maxx Morando tavaly jegyezték el egymást Kiotóban. Erre úgy derült fény, hogy az énekesnő egyedi, mégregdrága gyémántgyűrűt viselt az Avatar: Tűz és hamu című film Los Angeles-i premierjén. Az énekesnő később a Good Morning America című műsorban beszélt a lánykérésről. Elárulta, hogy Maxx egy japán utazás során kérte meg a kezét. Miley Cyrus és Maxx Morando kapcsolata egyébként még 2021-ben kezdődött, amikor közös ismerősök összehozták őket egy vakrandin. Az énekesnő 2023-ban a British Vogue-nak mesélt a megismerkedésükről: „Nekem vakrandi volt, neki viszont nem igazán. Azt gondoltam: legrosszabb esetben egyszerűen felállok és elmegyek.”

Miley Cyrus korábban is volt már házas

Miley Cyrusnak ez a második házassága lesz. Liam Hemsworth-szel 2018 decemberében házasodtak össze, de 2019 augusztusában különköltöztek és 2020-ban el is váltak.

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