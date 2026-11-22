A 44 éves énekesnő szenvedélyes Instagram-bejegyzésben kért bocsánatot a rokonaitól, és azt is bevallotta, hogy őrülten hiányoznak neki. A poszt mindenkit meglepett, főleg, hogy Britney Spears néhány héttel korábban még arról írt: új családot keres magának.

Britney Spearsnek hiányozhat a családja.

Forrás: NORTHFOTO

Britney Spears Instagram-bejegyzésben kért elnézést a hozzátartozóitól

„Annyira áldott vagyok, hogy ilyen csodálatos családom van… Nagyon sajnálom, hogy felhoztam a múltbeli sérelmeket, de azt hiszem, azért tettem, mert rájöttem, hogy valahogy meg kell védenem a szívemet… így szeretek, és amikor szeretek valakit, akkor IGAZÁN szeretek” – idézi a Page Six a a november 21-i posztot, amit az énekesnő később törölt. Britney arról is írt az azóta már nem elérhető posztban, hogy magát is hibáztatja a kapcsolata megromlásáért, ugyanis belátja, a makacssága nem segített abban, hogy béke legyen közte és szerettei között. „A makacsságom gyerekes és kínos” – fogalmazott.

Néhány hete még új családot akart magának

A mostani bocsánatkérés már csak azért is furcsa, mert Britney Spears, aki lesifotók tanúsága szerint újra iszik, korábban egészen más hangnemben beszélt a hozzátartozóiról. November elején felhánytorgatta húgának, Jamie Lynn Spearsnek, hogy amikor a koronavírus-járvány idején Louisianában meglátogatta, nem engedték neki, hogy megölelje vagy a karjába vegye nyolcéves unokahúgát, Ivey-t. Az énekesnő abban a bejegyzésében azt is kijelentette, hogy inkább új családot keres magának. Ugyanekkor volt férjét, Kevin Federline-t is megemlítette, akivel két közös fia van: Sean Preston 21, Jayden James pedig 20 éves.

Az említett bejegyzés még elérhető az oldalán.

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