A rajongók jól ismerik a Szívek szállodája szerelmi háromszögét: Rory Gilmore (Alexis Bledel) először Dean Forester (Jared Padalecki) mellett találta meg a boldogságot, majd megismerte a titokzatos rosszfiút, Jess Marianót (Milo Ventimiglia) és minden másképp alakult. A sorozatban a két srác egymás riválisai voltak, de a forgatáson barátok lettek. Erről Jared Padalecki beszélt a Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls című új dokumentumfilmben, amelyben a sorozat egykori szereplői és alkotói idézik fel a produkció kulisszatitkait. Jared Padalecki a minap a könnyekig hatódva mesélt arról, hogyan fogadta őt Milo Ventimiglia a Szívek szállodája forgatásán.
Milo Ventimiglia a szárnyai alá vette a Szívek szállodája forgatásain fiatal kollégáját
„Amikor Milo Ventimiglia megérkezett a sorozatba Jessként, a karaktereinket nyilvánvalóan riválisnak szánták. Ő volt a srác, aki átveszi a helyemet, mint Rory szerelme” – idézte fel Padalecki, aki már az első évadtól a Szívek szállodája (Gilmore Girls) sorozat szereplője volt, Dean Forester karakterét alakította. Ventimiglia a második évadban, 2001-ben csatlakozott a produkcióhoz. Jared azt is elárulta, Milo egyáltalán nem úgy érkezett a forgatásra, mint aki el akarja venni tőle a rajongók figyelmét, sőt. Idővel jóban lettek, kapcsolatuk barátsággá alakult.
Alexis Bledelről készített galériánkat a képre kattintva lapozgathatod.
Padalecki azt is elárulta, hogy korábban nem igazán kereste a társaságot a forgatási szünetekben. Amikor éppen nem dolgozott, rendszerint visszavonult az öltözőjébe, és olvasott, amíg nem szóltak neki, hogy újra jelenete lesz, de amikor Ventimiglia megérkezett, ez megváltozott. „Milo a szárnyai alá vett, és elképesztően kedves kedves volt hozzám. Ha csak felidézem is elérzékenyülök” – mondta a színész a könnyeit törölgetve.
Padalecki hozzátette, akkoriban még azt sem tudta, hogy meg tudja-e vetni a lábát a pályán és a későbbiekben mi vár rá. „Én folyton ezen rágódtam, ő pedig egyszerűen mellettem állt, biztatott és támogatott” – nyilatkozta.
Nem csak a megható, de a vicces pillanatokat is felidézte
Padalecki elmesélte, hogy Alexis Bledellel egyszer valóban elaludtak egy olyan jelenet forgatása közben, amelyben a karaktereiknek aludniuk kellett. „Nagyjából 18 órája forgattunk, rengeteg szöveget kellett megtanulnunk, és volt egy felvétel, amelyben Dean és Rory elaludtak. Mi pedig tényleg elaludtunk, úgy ébresztettek fel bennünket” – emlékezett vissza Jared, aki arról is beszélt, hogy a felvételek alatt belezúgott Lauren Grahambe, aki Lorelai Gilmore-t alakította.
Lorelai Gilmore sorozatbéli pasijait a gelériánkban szedtük össze.
Már majdnem feladta, hogy színész lesz
A színész csupán 17 éves volt, amikor megkapta Dean szerepét. Korábban már azt tervezte, ha záros határidőn belül nem talál komolyabb színészi munkát, visszaköltözik Austinba és beiratkozik a texasi egyetemre. A dokuban ezt is elárulta, hogy eredetileg nem ő lett volna Dean, de akit arra először kiválasztottak, mégsem volt megfelelő.
Hogy mennyit változtak a sorozat óta a Szívek szállodája szereplői, azt az alábbi galériában nézheted meg.
Padalecki mindezt a Drink Coffee, Talk Fast november 17-től nézhető című dokumentumfilmben mondta el, amely a Szívek szállodája 25 éves történetét és a produkció kulisszái mögött zajló eseményeket mutatja be. A Meghna Balakumar és Kevin Konrad Hanna rendezte dokuba Jared Padalecki és Milo Ventimiglia mellett, Scott Patterson, Kelly Bishop, Keiko Agena és Chad Michael Murray történeteit is megismerhetik a nézők. A filmben a szereplők mellett a stáb tagjai és a sorozat rajongói is megszólalnak. Mindeközben az HBO egy másik dokumentumfilmen dolgozik, amelyben a sorozat alkotói, Amy Sherman-Palladino és Daniel Palladino, valamint Lauren Graham is részt vesznek.
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