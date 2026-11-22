A rajongók jól ismerik a Szívek szállodája szerelmi háromszögét: Rory Gilmore (Alexis Bledel) először Dean Forester (Jared Padalecki) mellett találta meg a boldogságot, majd megismerte a titokzatos rosszfiút, Jess Marianót (Milo Ventimiglia) és minden másképp alakult. A sorozatban a két srác egymás riválisai voltak, de a forgatáson barátok lettek. Erről Jared Padalecki beszélt a Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls című új dokumentumfilmben, amelyben a sorozat egykori szereplői és alkotói idézik fel a produkció kulisszatitkait. Jared Padalecki a minap a könnyekig hatódva mesélt arról, hogyan fogadta őt Milo Ventimiglia a Szívek szállodája forgatásán.

A Szívek szállodája szereplőgárdáját minden néző imádta.

Forrás: NORTHFOTO

Milo Ventimiglia a szárnyai alá vette a Szívek szállodája forgatásain fiatal kollégáját

„Amikor Milo Ventimiglia megérkezett a sorozatba Jessként, a karaktereinket nyilvánvalóan riválisnak szánták. Ő volt a srác, aki átveszi a helyemet, mint Rory szerelme” – idézte fel Padalecki, aki már az első évadtól a Szívek szállodája (Gilmore Girls) sorozat szereplője volt, Dean Forester karakterét alakította. Ventimiglia a második évadban, 2001-ben csatlakozott a produkcióhoz. Jared azt is elárulta, Milo egyáltalán nem úgy érkezett a forgatásra, mint aki el akarja venni tőle a rajongók figyelmét, sőt. Idővel jóban lettek, kapcsolatuk barátsággá alakult.

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