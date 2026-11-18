A TMZ és a Page Six beszámolói szerint Anne Hathaway laza, kényelmes szettben – fehér nadrágban, lila kardigánban, szürke kabátban és napszemüvegben – sétált a barátnőjével és a kisbabájával. Bár a hivatalos képviselőktől még nem érkezett nyilatkozat, a fotók önmagukért beszélnek: a család legkisebb tagja megérkezett. A képeket itt tudod megnézni.

Anne Hathaway több hivatalos rendezvényen is megmutatta kerekedő pocakját

Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Anne Hathaway-t meglepte, hogy teherbe esett

Anne Hathaway még júniusban, egy Instagram-posztban árulta el a rajongóknak, hogy harmadik gyermekét várja, később pedig a nyaralásán és a filmjének sajtókörútján is büszkén mutatta meg növekvő pocakját. Seth Meyers műsorában nyáron humorosan csak annyit mondott, ez a baba „az utolsó pillanatban érkezett". Hozzátette, hogy nyitottak voltak egy újabb gyermek érkezésére, de őt magát is meglepte, hogy terhes lett.

A sztárpárnak van nagyobb fia: Jonathan 2016-ban, Jack pedig 2019-ben született.

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