Az első csésze kávé mindig finomabb, mint az azt követők, még akkor is, ha órák telnek el a kettő között. Arról, hogy miért van ez így, több elmélet létezik.

A nap első kávéja a legfinomabb.

Forrás: 123.rf.com

Miért az első kávé esik a legjobban?

A kérdés Taffy Brodesser-Aknert, a The New York Times újságíróját is foglalkoztatta, aki a közösségi oldalán írt is erről. „Az első csésze kávé annyira finom, hogy arra ösztönöz, hogy igyak egy másodikat, de a második csésze mindig rosszul esik. Miért??” A bejegyzést kommentekkel áraszották el, majd szakemberek is foglalkoztak a témával.

A legkézenfekvőbb magyarázat szerint a reggeli első kávé elsősorban a koffein hatása miatt tűnik finomabbnak, mint a többi. Ashlee Eastwood-Quinn szakértő szerint a szervezetből éjszaka kiürül a koffein, ezért ébredés után enyhe megvonási tünetek jelentkezhetnek, amit az első kávé azonnal orvosol. „Az első csésze illata és íze mind hozzájárul a megvonási tünetek enyhítéséhez, ami boldogságot vált ki” – magyarázta a szakember.

A második csésze esetében azonban már más a helyzet, a jutalomreakció nem olyan erős, hiszen az első kávé addigra valószínűleg már kielégítette a szervezet koffein iránti vágyát.

Az ízélményt a szaglás is jelentősen befolyásolja. Michael Cramer termékfejlesztője arra hívta fel a figyelmet, hogy az orr gyorsan hozzászokik az ismétlődő ingerekhez.

„Az illat nagyban hozzájárul a kávé vonzerejéhez, de az orr gyorsan hozzászokik az ingerekhez” – mondta.

Matt Woodburn-Simmonds egy kávékritikákkal foglalkozó oldal szerkesztője úgy véli, hogy a nap első kávéja azért lehet különösen finom, mert előtte még nem fogyasztottunk más ételt vagy italt, amelyek befolyásolhatnák az ízérzékelésünket. „Reggeli előtt frissebbek az ízlelőbimbók, erőteljesebben érezzük az ízeket” – fogalmazott.

Nemcsak az íz és az illat, a kávéhoz kapcsolódó rituálé is számít

A szakértők szerint az első csésze különlegességéhez a kávékészítés köré épülő napi szokások és rituálék is hozzájárulnak. A második csészénél ez az élmény gyakran már elmarad, hiszen sokan munka közben, a napi teendőikre figyelve isszák meg.

„Soha nem lehet teljesen újraalkotni az első korty élményét. Mindig azt mondjuk, hogy az első csésze ébreszt fel, de valójában a rituálé az, ami miatt beleszeretsz a kávéba” – idézi a Huffpost.

Így tedd élvezetesebbé a második kávé élményét!

Aki mégis szeretné élvezetesebbé tenni a második vagy akár a harmadik csésze kávéját, annak a szakértők néhány egyszerű trükköt is ajánlanak. Bordes szerint például érdemes két kávé között szénsavas vizet inni, Eastwood-Quinn pedig azt javasolja, hogy a második kávé ne legyen ugyanolyan mint az előző, vagy kérjünk meg valaki, hogy főzze meg nekünk, mert az pszichénk jutalomként éli meg.