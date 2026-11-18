A kilencvenes évek egyik legismertebb sorozata, a Baywatch visszatér. Erika Eleniak, aki az eredeti produkció első két évadában Shauni McClaint alakította, 34 év után ismét kamera elé állt. A színésznő most egy interjúban a magánéletéről is beszélt, elárulta, hogy másfél évtizedig nem volt szexuális kapcsolata és ezt is hogy miért.
Erika Eleniak a lánya miatt mondott le a párkapcsolatokról
Az 57 éves Erika Eleniak Brandi Glanville Unfiltered Network című műsorában mesélt arról, miért döntött úgy, hogy nem bonyolódik kapcsolatba a lánya édesapjától, Roch Daigle-től való válása után. „Szörnyű volt a szakításunk. Annyira, hogy soha többé nem randiztam. És ez szó szerint 15 éve történt” – idézi a The Sun. Eleniak viccesen hozzátette, az önmegtartóztatás miatt teljesen „bepókhálósodott” és arról is beszélt, hogy valójában nem magát féltette, hanem a lányát akarta óvni attól, hogy újabb apafigurát veszítsen el.
A Baywatch szexistennőiről az alábbi galériában nézhetsz fotókat.
Erika Eleniak és Roch Daigle közös gyermeke, Indyanna ma már felnőtt. A színésznő azt állítja, nem bánta meg, hogy a férfiak helyett a lányára helyezte a hangsúlyt. „Boldog vagyok. Csak ő és én voltunk. A nap 24 órájában együtt voltunk” – fogalmazott. Hozzátette, hogy nehezen éli meg, hogy a lánya már nem él vele, azonban kijelentette, már azt csinál, amit akar, így nemrégiben csatlakozott az OnlyFanshez.
34 év után tér vissza a Baywatchba
Erika Eleniak a Baywatch első két évadában alakította Shauni McClaint, majd távozott a produkcióból. A készülő új változatban azonban ismét a karakter bőrébe bújuk, mint Santa Monica városi tanácsának tagja. A Baywatch rebootban szerepel Brooks Nader és Livvy Dunne. Hobie Buchannon karaktere szintén visszatér, ezúttal állandó szereplőként, ám David Hasselhoff egykori sorozatbeli fiát már Stephen Amell alakítja. A karaktert az első évadban Brandon Call játszotta, később pedig Jeremy Jackson vált a legismertebb megformálójává.
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