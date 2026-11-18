A kilencvenes évek egyik legismertebb sorozata, a Baywatch visszatér. Erika Eleniak, aki az eredeti produkció első két évadában Shauni McClaint alakította, 34 év után ismét kamera elé állt. A színésznő most egy interjúban a magánéletéről is beszélt, elárulta, hogy másfél évtizedig nem volt szexuális kapcsolata és ezt is hogy miért.

Erika Eleniak a lánya miatt nem ment bele párkapcsolatba.

Forrás: AdMedia /MediaPunch

Erika Eleniak a lánya miatt mondott le a párkapcsolatokról

Az 57 éves Erika Eleniak Brandi Glanville Unfiltered Network című műsorában mesélt arról, miért döntött úgy, hogy nem bonyolódik kapcsolatba a lánya édesapjától, Roch Daigle-től való válása után. „Szörnyű volt a szakításunk. Annyira, hogy soha többé nem randiztam. És ez szó szerint 15 éve történt” – idézi a The Sun. Eleniak viccesen hozzátette, az önmegtartóztatás miatt teljesen „bepókhálósodott” és arról is beszélt, hogy valójában nem magát féltette, hanem a lányát akarta óvni attól, hogy újabb apafigurát veszítsen el.

A Baywatch szexistennőiről az alábbi galériában nézhetsz fotókat.