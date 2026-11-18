Általában nem szoktuk elemezni a saját kézírásunkat, hiszen az soha nem konzisztens. Nem mindegy, hogy sietve firkantjuk le a bevásárlólistát, vagy gondosan megcímzünk egy levelet. Pedig a kézírás változása komoly betegségre is utalhat, amit nem szabad félvállról venni. Ezekre a jelekre kell odafigyelünk, és ezzel együtt ezért erősen érdemes néha elővennünk a papírt, a tollat és írnunk valamit, akár a gondolatainkat, vagy egy receptet.

A kézírás megváltozása komoly betegségre is utalhat.

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Erre a betegségre utalhat a kézírás változása

A kézzel írás egyszerre aktiválja a mozgásért, a memóriáért és a megértésért felelős idegi hálózatokat, vagyis fontos és érdemes időről időre elővennünk a tollat és a papírt. Azért is fontos, mert a kézírás változása azonban komoly betegség jele lehet. Főleg akkor kell gyanakodnunk, ha az íráskép kezdetben szellős, majd a betűk egyre zsúfoltabbá, olvashatatlanabbá válnak. Ez az úgynevezett mikrográfia és az agyban bekövetkezett változások eredményezik.

A mikográfia pedig a Parkinson-kór tünete lehet, ez a fokozatosan súlyosbodó idegrendszeri betegség az agyat érinti, és elsősorban a mozgás szabályozását nehezíti meg.

A Parkinson-kór legjellemzőbb tünetei:

Remegés, különösen nyugalmi állapotban.

Lelassult mozgás és izommerevség.

Egyensúlyproblémák.

Szaglásvesztés és alvászavarok.

Székrekedés, depresszió vagy szorongás.

A kézírás megváltozása természetesen nem minden esetben jelent Parkinson-kórt, más idegrendszeri problémák is okozhatják. Ha pedig valakinek hirtelen olvashatatlanná válik az írása, az a stroke jele is lehet.

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