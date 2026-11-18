A kelkáposzta az a zöldség, amit a legtöbben kétféle verzióban ismernek: rakott kelkáposzta és kelkáposzta-főzelék. Ezeken kívül is lehet finom, tápláló és egészséges ételt készíteni belőle. Ahhoz azonban, hogy különleges ízeket csalogassunk ki, a kelkáposzta főzése sem a legjobb mód. Mutatjuk az a technikát, amivel különleges köretet varázsolhatunk belőle.

A kelkáposzta nem csak főzelék vagy rakott lehet.

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Kelkáposzta receptje: így lesz különleges köret a zöldségből

A kelkáposztát itthon a legtöbben főzelékként vagy rakott ételként készítik, pedig köretként is ínycsiklandó lehet, ha nem ragadunk le a főzésénél. Mimi Harrison gasztroblogger megosztott egy olyan módszert, amivel ízletes köretet tudunk készíteni ebből az egyszerű zöldésgből és olyan gazdag ízvilágot érhetünk el, ami garantálja: állandó hozzávaló lesz ezentúl a konyhában.

„Elmúltak azok az idők, amikor úgy főztük a káposztát, mint a nagymamáink” – vélekedik a blogger. Természetesen semmi baj nincsen a hagyományos recetekkel, de mivel a kelkáposzta vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, tápláló fogás, ezért érdemes más ételeket is készítenünk belőle.

Az első és legfontosabb szabály, hogy ne a főzésével, hanem a pirításával kezdjünk, méghozzá vajon. Ezzel ugyanis elérjük, hogy a zöldség karamellizálódik – amellett, hogy meg is puhul –, amely plusz rétegeket ad a kelkáposzta ízéhez. Bármi is készül belőle ezután, a végeredmény garantáltan sokkal igalmasabb lesz.

Vajas-pisztáciás kelkáposzta receptje

Hozzávalók:

1 fej kelkáposzta, vékony csíkokra vágva

3 gerezd fokhagyma, vékonyra szeletelve

50 g sós vaj

50 g sózott pisztácia

Fél citrom leve

Só és frissen őrölt fekete bors

1 teáskanál csilipehely

Elkészítés:

Vágd vékony csíkokra a kelkáposztát, majd egy nagy serpenyőben olvaszd fel a vajat. Add hozzá a káposztát, tegyél rá sót és borsot, majd pirítsd 10-15 percig, időnként átforgatva.

Az utolsó két percben add hozzá a szeletelt fokhagymát, valamint a csilipehely és a pisztácia felét. Forgasd össze alaposan, hogy az ízek egyenletesen eloszoljanak.

Amikor minden hozzávaló megpuhult és átpirult, húzd le a serpenyőt a tűzről, majd locsold meg a fél citrom levével. Keverd át ismét, és szedd tányérra.