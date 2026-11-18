Több filmes szakember is úgy gondolja, Sydney Sweeney tökéletes lenne a produkcióban. Bár még nem dőlt el, ki tűnik fel Robert Pattinson mellett, nagyon is elképzelhető, hogy a szőke színésznő lesz az új Bond-lány.

Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány.

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Még nincs hivatalos döntés arról, ki lesz az új Bond-lány

Robert Pattinsont november 16-án jelentették be a hetedik James Bondként, ezt követően pedig azonnal el is indultak a találgatások, ki lesz a 007-es partnere a filmben. A The Sun értesülései szerint a jelöltek között van Sydney Sweeney is. A film előkészületei várhatóan a következő évben kezdődnek, így egyelőre nem született hivatalos döntés arról, ki kapja a női főszerepet, ki lesz az új Bond-lány.

Robert Pattinson az új James Bond.

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A külseje és a színészi képességei miatt is esélyesnek tartják

A Variety szerkesztője szerint a szerep Sweeney-re van szabva. „Szőke bombázóként Sydney Sweeney kézenfekvő választás lenne Bond-lánynak – és valószínű, hogy az akciójeleneteket is simán megugorja” – fogalmazott.

Sydney Sweeney mindeközben már karácsonyra készül. Szexi fotóit az alábbi galériában nézheted meg.