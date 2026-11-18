Több filmes szakember is úgy gondolja, Sydney Sweeney tökéletes lenne a produkcióban. Bár még nem dőlt el, ki tűnik fel Robert Pattinson mellett, nagyon is elképzelhető, hogy a szőke színésznő lesz az új Bond-lány.
Még nincs hivatalos döntés arról, ki lesz az új Bond-lány
Robert Pattinsont november 16-án jelentették be a hetedik James Bondként, ezt követően pedig azonnal el is indultak a találgatások, ki lesz a 007-es partnere a filmben. A The Sun értesülései szerint a jelöltek között van Sydney Sweeney is. A film előkészületei várhatóan a következő évben kezdődnek, így egyelőre nem született hivatalos döntés arról, ki kapja a női főszerepet, ki lesz az új Bond-lány.
A külseje és a színészi képességei miatt is esélyesnek tartják
A Variety szerkesztője szerint a szerep Sweeney-re van szabva. „Szőke bombázóként Sydney Sweeney kézenfekvő választás lenne Bond-lánynak – és valószínű, hogy az akciójeleneteket is simán megugorja” – fogalmazott.
Sydney Sweeney mindeközben már karácsonyra készül. Szexi fotóit az alábbi galériában nézheted meg.
A rajongók is odavannak az ötletért
„Robert Pattinson lesz a következő James Bond, Sydney Sweeney pedig tökéletesen illik hozzá” − írta egy felhasználó az X-en. „Pontosan olyan, amilyennek egy Bond-lánynak lennie kell” − olvasható ugyanitt.
Korábbi Bond-lány is kifejtette a véleményét
Az 1971-es Trina Parks, a Gyémántok az örökkévalóságnak (Diamonds Are Forever) című film Bond-lánya szerint is szuper választás lenne Sweeney. Az első afro-amerikai Bond-lány még Robert Pattinson bejelentése előtt a The Telegraphnak mondta el, hogy a szőke szépségnál alkalmasabbat nem is találhatnának. „Sokféle szerepben kipróbálta már magát, és tisztában van a saját szexualitásával és él is vele. Tehetséges színésznő, szexi, ráadásul megvan benne az a hollywoodi elegancia, ami nagyon jó Bond-lánnyá tenné” – mondta Parks.
Ha megnéznéd Sydney Sweeney forró jeleneteit az Eufóriából, kattints a galériánkra.
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