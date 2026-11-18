Hőhullámok, alvászavarok, hangulatingadozások – a menopauzáról legtöbbször a jól ismert tünetek jutnak eszünkbe. Ez az életszakasz azonban a női önképre, az öregedéshez való viszonyra és a párkapcsolatokra is hatással lehet. A hiteles tájékozódás ezért különösen fontos: minél többet tudnak a nők a változásokról, annál tudatosabban készülhetnek fel rájuk.

A menopauza sokáig tabutéma volt, pedig az élet minden területét érinti, még a párkapcsolatokat is.

Forrás: Rossmann/Donat Kekesi

A változókor nemcsak testi, hanem lelki és párkapcsolati változásokat is hozhat.

A humor segíthet lebontani a menopauzát övező tabukat és előítéleteket.

Egyre több lehetőség segíti a nőket abban, hogy tudatosabban éljék meg ezt az életszakaszt.

Menopauza: ez segít a tabuk ledöntésében

Ezt a szemléletet képviseli Dr. Hegedűs Beáta orvos is, akinek Menopauza című könyve immár a Rossmann polcain is megtalálható. Hiszen ez nem kizárólag női kérdés, ugyanis a párkapcsolatokban és a családi mindennapokban is megjelenhet. De vajon mennyit tudnak erről a férfiak, és hogyan segíthet a humor a nehéz témák feldolgozásában?

Erre a színház is kínál egy lehetséges választ. A Játékszín Menopauza című előadása humorral és ismerős élethelyzeteken keresztül közelíti meg a változókor kihívásait. A darabot színpadra állító Bank Tamás, a Játékszín igazgatója, valamint Tóth Enikő, az előadás egyik szereplője november 16-án a Rossmann BOHO Bárban megrendezett kerekasztal-beszélgetésén is részt vett. A Lilu által moderált beszélgetésben Dr. Hegedűs Beáta és Sebestyén Tímea, a PranaGarden alapítója is megosztotta nézőpontját a menopauza testi-lelki változásairól, a női önképről, az öngondoskodásról és a férfiak szerepéről. A beszélgetést a Momentán Társulat improvizációs színészei tették még különlegesebbé, akik a közönséget is bevonva elevenítettek meg a témához kapcsolódó hétköznapi helyzeteket, megmutatva, hogy a humor és a szakmai párbeszéd jól megfér egymás mellett.

A tájékozódást is támogatják

A Rossmann adatai szerint közel 50%-kal nőtt a menopauzához kapcsolódó étrend-kiegészítők értékesített darabszáma az előző évhez képest, a vállalat a termékkínálat mellett a hiteles tájékozódásra és a tabuk lebontására is hangsúlyt helyez. A drogéria kínálatában jelenleg több mint 1000, a menopauza időszakában felmerülő igényekhez kapcsolódó termék található, az étrend-kiegészítőktől és gyógyteáktól a hajápoláson át az intim higiéniáig.