Sarah Michelle Gellar elárulta a jól működő házasság titkát

Megdöbbentő magánéleti titkokat osztott meg magáról Sarah Michelle Gellar. Freddie Prinze Jr. felesége arról beszélt, hogy egy furcsa szokásnak köszönhetik a férjével, hogy a mai napig meg van közöttük a kémia és a tökéletes intimitás. A színésznő szerint ehhez semmi másra nincs szükség, mint két fürdőszobára.

Sarah Michelle Gellar szerint szükség van rá, hogy a házaspárok között is legyen némi titokzatosság

Forrás: AFP

Sarah Michelle Gellar szerint a férje sosem látta, vagy hallotta őt mosdózni

A világsztár szerint a közös otthonukban két fürdőszoba van, ami lehetővé teszi, hogy a fürdést, mosdózást és más intim pillanatokat elszeparálva tudják kivitelezni. Így viszont csak és kizárólag akkor látják egymást meztelenül a férjével, amikor teret adnak az élvezeteknek.

„Mi a hosszú házasság titka? Két fürdőszoba. Ilyen egyszerű" - nyilatkozta nemrég a színésznő a Page Sixnek. Michelle hozzátette:

„Ezek apróságoknak tűnhetnek, de meg kell őrizni a szexiséget és a romantikát. Megmarad egy kis titokzatosság. Én például nem is emlékszem rá, hogy a férjem valaha hallott-e szellenteni, vagy mosdózni engem."

A Buffy, a vámpírok réme című sorozat sztárja korábban többször is megosztotta a házassággal és gyerekneveléssel kapcsolatos véleményét, azonban ez nem mindig nyerte el a rajongói tetszését. Nemrég akkor került a címlapokra, amikor megosztotta, hogy egy luxusautóval lepte meg a 16 éves tinilányát születésnapja alkalmából. Mondanunk sem kell, hogy a bejegyzése hatalmas negatív kommentáradatot indított el a közösségi médiában.

