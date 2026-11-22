A macskagazdik számára ismerős jelenet, amikor kedvencük hangos nyávogással követi őket a lakásban, az ajtó előtt várakozik, vagy éppen a konyhában próbálja felhívni magára a figyelmet. Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a cica egyszerűen csak éhes, unatkozik vagy simogatásra vágyik, a nyávogás ennél jóval összetettebb kommunikációs eszköz lehet. A macskák ugyanis nem véletlenül éppen az emberek társaságában válnak különösen beszédessé.
- Egy különleges kísérletben 38 macska viselkedését figyelték meg, az eredmények pedig a kutatókat is meglepték.
- Kiderült, milyen apró jelből lehet felismerni, hogy a cicánk valóban tőlünk vár segítséget.
- A tudósok szerint négylábú kedvenceink sokkal tudatosabban használják a hangjukat, mint korábban gondoltuk.
Ezért nyávognak nekünk a macskák valójában
A felnőtt macskák egymás között viszonylag ritkán nyávognak. A fajtársaikkal elsősorban testbeszéddel, tekintettel, füleik és farkuk mozgásával, valamint szagjelekkel kommunikálnak. A nyávogás eredetileg főként a kölykök és az anyamacskák közötti kapcsolattartásban játszik szerepet, a háziasítás során azonban a cicák megtanulták, hogy az emberek figyelmét sokkal könnyebben felkelthetik hangadással. Egy új, a brazíliai Sao Paulói Egyetem kutatói által végzett vizsgálat most arra is rávilágított, hogy a macskák nem feltétlenül csak azért nyávognak, mert valamilyen érzelmet szeretnének kifejezni. Sok esetben kifejezetten azért szólalnak meg, mert azt várják, hogy az ember megoldjon helyettük egy problémát.
A kutatók 38 házi macskát vontak be a kísérletbe, amelyek különösen motiváltak voltak az étel megszerzésében. A szakemberek egy átlátszó, lyukacsos műanyag dobozba rejtették a kedvenceik jutalomfalatját. Az állatok érezték az étel illatát, látták is, hol található, ám a tárolót önerőből nem tudták kinyitni. A vizsgálat során két különböző helyzetet teremtettek: az egyik esetben egy ember is jelen volt a szobában, a másikban viszont a macskák teljesen egyedül maradtak a megoldhatatlan feladattal. Az eredmények meglepő különbséget mutattak. Amikor nem volt senki a közelükben, összesen 20 nyávogást rögzítettek, emberi társaságban viszont 86 alkalommal szólaltak meg. A statisztikai elemzés szerint több mint tizenhatszor nagyobb eséllyel nyávogtak, amikor egy ember is jelen volt. Ráadásul nem csupán hangoskodtak: gyakran felváltva néztek a jutalomfalatos dobozra és a közelükben tartózkodó személyre. Ezzel lényegében egyértelműen jelezték, hogy tudják, hol a probléma, és azt is, kitől várják a megoldást.
A kutatók szerint a megfigyelt viselkedés úgynevezett címzettnek szóló kommunikációra utal. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán automatikusan reagálnak egy számukra kellemetlen helyzetre, hanem figyelembe veszik azt is, hogy van-e a közelükben olyan személy, aki segíthet nekik. Amikor egyedül maradtak, az állatok jóval kevesebbet nyávogtak, és sokszor inkább az ajtót figyelték, mintha arra várnának, hogy valaki visszatérjen. Ha viszont ember is tartózkodott a helyiségben, aktívabban próbálták felhívni magukra a figyelmet. A tanulmány, amely az Animal Behaviour című tudományos folyóiratban jelent meg, arra utal, hogy a macskák képesek a helyzethez igazítani kommunikációjukat. Vagyis nem feltétlenül ugyanúgy viselkednek akkor, ha egyedül kell boldogulniuk, mint amikor elérhető közelségben van valaki, akitől segítséget remélhetnek.
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