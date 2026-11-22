A macskagazdik számára ismerős jelenet, amikor kedvencük hangos nyávogással követi őket a lakásban, az ajtó előtt várakozik, vagy éppen a konyhában próbálja felhívni magára a figyelmet. Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a cica egyszerűen csak éhes, unatkozik vagy simogatásra vágyik, a nyávogás ennél jóval összetettebb kommunikációs eszköz lehet. A macskák ugyanis nem véletlenül éppen az emberek társaságában válnak különösen beszédessé.

Végre kiderült, miért nyávog nekünk a macska.

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Egy különleges kísérletben 38 macska viselkedését figyelték meg, az eredmények pedig a kutatókat is meglepték.

Kiderült, milyen apró jelből lehet felismerni, hogy a cicánk valóban tőlünk vár segítséget.

A tudósok szerint négylábú kedvenceink sokkal tudatosabban használják a hangjukat, mint korábban gondoltuk.

Ezért nyávognak nekünk a macskák valójában

A felnőtt macskák egymás között viszonylag ritkán nyávognak. A fajtársaikkal elsősorban testbeszéddel, tekintettel, füleik és farkuk mozgásával, valamint szagjelekkel kommunikálnak. A nyávogás eredetileg főként a kölykök és az anyamacskák közötti kapcsolattartásban játszik szerepet, a háziasítás során azonban a cicák megtanulták, hogy az emberek figyelmét sokkal könnyebben felkelthetik hangadással. Egy új, a brazíliai Sao Paulói Egyetem kutatói által végzett vizsgálat most arra is rávilágított, hogy a macskák nem feltétlenül csak azért nyávognak, mert valamilyen érzelmet szeretnének kifejezni. Sok esetben kifejezetten azért szólalnak meg, mert azt várják, hogy az ember megoldjon helyettük egy problémát.

A kutatók 38 házi macskát vontak be a kísérletbe, amelyek különösen motiváltak voltak az étel megszerzésében. A szakemberek egy átlátszó, lyukacsos műanyag dobozba rejtették a kedvenceik jutalomfalatját. Az állatok érezték az étel illatát, látták is, hol található, ám a tárolót önerőből nem tudták kinyitni. A vizsgálat során két különböző helyzetet teremtettek: az egyik esetben egy ember is jelen volt a szobában, a másikban viszont a macskák teljesen egyedül maradtak a megoldhatatlan feladattal. Az eredmények meglepő különbséget mutattak. Amikor nem volt senki a közelükben, összesen 20 nyávogást rögzítettek, emberi társaságban viszont 86 alkalommal szólaltak meg. A statisztikai elemzés szerint több mint tizenhatszor nagyobb eséllyel nyávogtak, amikor egy ember is jelen volt. Ráadásul nem csupán hangoskodtak: gyakran felváltva néztek a jutalomfalatos dobozra és a közelükben tartózkodó személyre. Ezzel lényegében egyértelműen jelezték, hogy tudják, hol a probléma, és azt is, kitől várják a megoldást.