Együtt- vagy különalvás? Nem feltétlenül jelenti a kapcsolat végét, ha külön hálóban alszunk

A sleep divorce, vagyis alvási válás nem orvosi szakkifejezés. Azt jelenti, hogy a pár tagjai külön ágyban vagy akár külön hálószobában alszanak, mert eltérőek az alvási szokásaik, vagy egyikük rendszeresen zavarja a másik pihenését. A háttérben állhat horkolás, forgolódás, eltérő lefekvési idő, álmatlanság, menopauza miatti hőhullám, kisgyerek vagy egyszerűen az, hogy nem ugyanazt a matracot és szobahőmérsékletet tartják kényelmesnek.

A különalvással az egészségünkért is tehetünk

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Mi szól a közös alvás mellett?

A beszélgetés, az érintés és az intimitás sok kapcsolatban természetesen kapcsolódik a közös ágyhoz. Van, aki biztonságosabbnak és nyugodtabbnak érzi az alvást a párja mellett, ezért a külön költözést akkor is elutasításként élheti meg, ha annak kizárólag gyakorlati oka van. A közös ágy ugyanakkor nem garantálja a jó alvást. A horkolás, a gyakori ébredés, vagy a partner forgolódása megzavarhatja a pihenést. A tartós kialvatlanság fáradtságot, ingerlékenységet és koncentrációs nehézséget okozhat, ami a párkapcsolati konfliktusokat is felerősítheti.

Mikor lehet jó megoldás a külön alvás?

A külön matrac, ágy vagy hálószoba akkor segíthet, ha az egyik fél rendszeresen felébreszti a másikat, és a problémát másképp nem sikerül megoldani. Nem kell rögtön végleges döntést hozni: érdemes néhány hetes próbaidőszakot tartani, majd megbeszélni, javult-e a helyzet, jobb-e a közérzetünk, kipihentebbek vagyunk-e.

A különalvásnak nem kell együtt járnia az intimitás megszűnésével. Sok pár este tudatosan tölt időt együtt: beszélgetnek, összebújnak, majd alváshoz elvonulnak. Vannak, akik hétköznap külön, hétvégén együtt alszanak.

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Önzés a saját pihenést választani?

A megfelelő alvás alapvető testi szükséglet, ezért nem önzés jelezni, ha egy helyzetben nem érezzük magunkat komfortosan. A döntés akkor válhat bántóvá, ha az egyik fél egyoldalúan, magyarázat nélkül vonul külön, akkor a másik úgy érezheti, hogy nemcsak az ágyból, hanem a kapcsolatból is kiszorították. Érdemes úgy beszélni a helyzetről, hogy hangsúlyozzuk, nem a partner a probléma, hanem az, hogy nem tudunk aludni. Fontos tisztázni azt is, hogyan őrizhetjük meg a testi közelséget, és mitől érezné mindkét fél elfogadhatónak az új rendszert.