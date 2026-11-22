Minden társaságban van legalább egy olyan ember, akit egyáltalán nem kell győzködni, ha egy spontán esti programról vagy egy hajnalig tartó buliról van szó. Ha nem tudsz ilyet mondani, elképzelhető, hogy te vagy az!

A személyiségünket és a szórakozáshoz való hozzáállásunkat a csillagjegy is befolyásolhatja.

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Azt, hogy mennyire szeretünk szórakozni, a horoszkópunk is befolyásolja.

Sőt 3 csillagjegy szinte képtelen nemet mondani egy jó bulira.

Mutatjuk, melyikek ezek!

Ez a 3 csillagjegy mindig benne van a buliban

Míg vannak, akik egy fárasztó hét után inkább bekuckóznak a kanapéra egy jó könyvvel vagy sorozattal, addig másokat a féktelen buli, a társaság és a nyüzsgés éltet.

A habitusunk azonban nem feltétlenül csak a személyiségünkből adódik, a csillagjegyünk is meghatározhatja, mennyire vágyunk a pörgésre és az új kalandokra.

Sőt, három csillagjegy sosem mond nemet egy szuper programra, és nem szívesen hagyna ki egyetlen izgalmasnak ígérkező összejövetelt sem.

Nyilas

Ha valakit tényleg nem kell kétszer hívni egy esti kiruccanásra, az egészen biztosan a Nyilas. Számára az élet egy véget nem érő felfedezőút, ahol minden egyes meghívás egy újabb lehetőség a feltöltődésre, a nevetésre és a kalandozásra. Ő az, aki nem keres kifogásokat, még annak ellenére sem, hogy egyetlen programot sem tervez előre – éppen ezért ha péntek este fél órával indulás előtt csörög a telefonja, hogy lesz egy kihagyhatatlan parti, már húzza is a cipőjét.

A Nyilast a szabadságvágy és a kíváncsiság hajtja, ezért egyszerűen képtelen otthon ülni, miközben odakint zajlik az élet, hiszen semmiről sem akar lemaradni.

Ikrek

Az Ikrek lételeme a nyüzsgés, a jó beszélgetések és az emberek közelsége, ezért nála a „nem” szó nem létezik, ha egy újabb izgalmas programról van szó. Ők kifejezetten rettegnek attól, hogy kimaradnak egy fergeteges éjszakából vagy egy jó sztoriból, így inkább mindenre rábólintanak, még akkor is, ha már amúgy is zsúfolt a naptáruk. Szerencsére az ikrek jegyűek pillanatok alatt alkalmazkodni tudnak bármilyen társasághoz, hiszen imádnak új embereket és perspektívákat megismerni, így garantáltan ők lesznek azok, aki még hajnali kettőkor is egy újabb italkört fognak hozni.

Oroszlán

Az Oroszlán nem csupán igent mond a bulikra, hanem sokszor ő maga az oka annak, hogy felejthetetlen lesz az este.

Ez az eszméletlenül tüzes jegy ugyanis imádja a csillogást, a nyüzsgést és jó hangulatot, és azt az energiát is, amit egy társaság egy buli alatt ad neki.

Számára egy nagy baráti, vagy munkahelyi összejövetel a legjobb módja annak, hogy kiszakadjon a szürke hétköznapokból, és feltöltődhessen. Így ha egy eszméletlen buli, vagy egy nagyobb összejövetel van tervben, egészen biztos, hogy az Oroszlánok lesznek az elsők, akik visszajelzik: biztosan ott lesznek.