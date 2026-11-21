Meghan Markle és Harry herceg a brit királyi családból való kilépésük után mindenről kitálaltak, sokszor súlyos és komoly vádakkal illeték a tágabb családot, akik egyszer sem vágtak vissza. Pedig a sussexi pár akár tönkre is mehetett volna, ha médiaháború alakul ki, de egyetlen szabály megmentette őket a teljes összeomlástól.

Harry herceg és Meghan Markle ezért menekültek meg az összeomlástól.

Forrás: ZUMA Press Wire

Meghan Markle és Harry herceg egyetlen szabálynak köszönhetik, hogy megmenekültek

Meghan Markle és Harry herceg 2020-ban döntöttek úgy, hogy nem kívánnak tovább a királyi család dolgozó tagjai lenni, inkább a „saját lábukon" szeretnének megélni kötelezettségektől mentesen. Ezután azonban sorra azzal keresték a kenyerüket, hogy kitálaltak a családban történtekről, sokszor súlyos állításokat fogalmaztak meg. Minden az elhíresült Oprah Winfrey-interjúval kezdődött, majd Harry herceg kiadta a Tartalék című könyvét, de Netflix-dokumentumfilm is készült velük.

És mindeközben mit csinált a brit királyi család? Csendben tűrt. Carole Malone királyi kommentátor a Royal Unscripted podcastban arról beszélt, hogy a brit királyi család egyik legfontosabb szabálya menthette meg a házaspárt a teljes összeomlástól.

„Hihetetlenül szerencsések, hogy a királyi családnak van egy szabálya: soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj. Mert ha a királyi család teljes erővel visszavágott volna, az a kettő megsemmisült volna” – fogalmazott. A szakértő szerint a királyi család szabálya lehetővé tette, hogy a palota méltósággal viselje a folyamatos támadásokat, miközben Harryék állításai válasz nélkül maradtak. Úgy gondolja, különösen nehéz lehetett elviselni, hogy Harry herceg a saját családtagjait, köztük Vilmos herceget, Katalin hercegnét és Károly királyt is bírálta. A kommentátor úgy véli, ez magyarázhatja Vilmos hajthatatlanságát is, aki állítólag továbbra sem szeretné visszafogadni öccsét a családba.

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