A világhírű zenészt a rák egy ritka és agresszív formájával diagnosztizálták

Szeptember elsején Roger O'Donnell, aki 1987 óta tagja a The Cure együttesnek, szívszorító posztolt tett közzé az X-en (korábban Twitter). A zenész elárulta, hogy "egy nagyon ritka és agresszív limfómával" diagnosztizálták. Roger O'Donnell elmondta, hogy hónapokig figyelmen kívül hagyta a tüneteket, de végül orvoshoz fordult, és a műtét után érkező biopszia eredménye sokkoló volt számára.

A The Cure ikonikus billentyűse nemrég nyíltan beszélt rákdiagnózisáról: a zenész eleinte nem vette komolyan a jeleket

A világhírű zenész sokkoló bejelentése

Először nem vettem komolyan a jeleket, de végül orvoshoz mentem, és a műtét után a biopszia eredménye lesújtó volt

- emlékezett vissza O'Donnell a diagnózis előtti időszakra.

O'Donnell 11 hónapos intenzív kezelésen esett át, amely során világszínvonalú szakértők segítették gyógyulását. A zenész elmondása szerint különleges immunterápiás kezelést kapott, amelynek része volt néhány modern és száz évvel ezelőtt kifejlesztett gyógyszer is, emellett pedig sugárkezelésen is átesett.

Tavaly ősz óta kezelnek, és mostanra jól vagyok, az előrejelzések pedig fantasztikusak

– tette hozzá a zenész. A betegség elleni harc nehézségeit humorral fogadta: „A gyilkos baltás kopogtatott az ajtón, de mi nem nyitottunk neki ajtót” – viccelődött.

Roger O'Donnell arra buzdította követőit, hogy amennyiben tüneteket észlelnek, minél előbb forduljanak orvoshoz. „A rák LEGYŐZHETŐ, de csak akkor, ha időben diagnosztizálják, ezért ha csak a legkisebb gyanú is felmerül bennetek, menjetek el kivizsgálásra” – figyelmeztetett.

