Egy hét, amikor minden nő csúnyának érzi magát — Minden, amit a luteális szakaszról tudnod kell

Sokan nem tudják, hogy a női ciklus nem csupán menstruációból áll, van másik 3 szakasza is: a follikuláris fázis, az ovuláció és a luteális fázis. Ez a négy hormonális szakasz alakítja a ciklus, és vele a hónapjainkat. A luteális szakasz igazi embert próbáló időszak, a legtöbben azt tapasztalják, hogy ebben az időszakban máshogy tekintenek önmagukra. Ismerkedj meg a luteális fázissal!
A luteális fázis az ovulációt követi, általában a 15. napon kezdődik, és a menstruáció kezdetével a 28. napon ér véget. Ezek a napok azonban ciklusonként és egyénenként is változhatnak. Ha nem következik be megtermékenyülés, akkor a petesejt kiszabadul, és az agyalapi mirigy által kibocsátott lutenizáló (sárgatestserkentő) hormonnak köszönhetően a progeszteronszint megemelkedik.
A TikTokon egy egész trend alakult a luteális fázis köré: nők osztják meg az ebben a szakaszban tapasztalt érzéseiket. Az alábbi videón például több mint 19 millió megtekintés van, és több mint 3 millióan kedvelték a tartalmat. Ebből is látszik, hogy nők millió éreznek együtt ezekkel a furcsa változásokkal kapcsolatban.
A luteális fázisban tapasztalt vonzerővesztés összefüggésben állhat a fokozott puffadással, a folyadék visszatartással és a hormonális változásokkal, különösen a progeszteronszint emelkedésével és az ösztrogénszint csökkenésével —mindkettő hatással lehet a testképünkre. A luteális fázis hormonális hullámvasútja fokozott fáradtsághoz, hangulatváltozásokhoz és rossz közérzethez is vezethet. Sokan fizikai változásokat tapasztalnak ebben a fázisban, például puffadást, arcduzzanatot, valamint a folyadék-visszatartás miatt kéz- és lábduzzanatot is megfigyelhetnek.
Rengeteg nő számolt be a közösségi médiában a luteális szakaszban tapasztalt puffadt arcról, nagyobb orról, bőrproblémákról. Dr Maya Thosani bőrgyógyász a következőt mondta erről:
A ciklus ezen szakasza puffadással, pattanásokkal, kellemetlen érzéssel és étvágyváltozásokkal jár. Érthető módon, ezek a hormonális változások hatással vannak arra is, hogyan érezzük magunkat, így a tükörbe nézve órási lehet a szakadék a valóság és a szubjektív észlelés között.
Tehát, a fenti kérdésre a válasz részben igen, de a probléma inkább a fejünkben van, ami teljesen normális ebben a hormonális szakaszban.
„A luteális fázis hormonális ingadozásokat és ösztrogénszint-emelkedést okoz, ami a vízvisszatartás és az általános duzzanat miatt változásokat okozhat az orrüregben található erekben. Ez hozzájárulhat a sinus tünetekhez, és egyeseknél az orr szélesedésének vagy a szemöldök hangsúlyosabbá válásának érzetét keltheti” — tette hozzá a bőrgyógyász.
