Egy hét, amikor minden nő csúnyának érzi magát — Minden, amit a luteális szakaszról tudnod kell

Moment RF - Oleg Breslavtsev
női egészség hormon női ciklus
Rossz testkép, duzzadt arc és puffadás? Mindezért a női ciklus, illetve annak negyedik fázisa a felelős! Ismerkedj meg a luteális szakasszal!

Sokan nem tudják, hogy a női ciklus nem csupán menstruációból áll, van másik 3 szakasza is: a follikuláris fázis, az ovuláció és a luteális fázis. Ez a négy hormonális szakasz alakítja a ciklus, és vele a hónapjainkat. A luteális szakasz igazi embert próbáló időszak, a legtöbben azt tapasztalják, hogy ebben az időszakban máshogy tekintenek önmagukra. Ismerkedj meg a luteális fázissal!

luteal ciklus, luteális szakasz, női egészség
Minden, amit tudnod kell a női ciklus luteális szakaszáról
Forrás:  Getty Image

Mi az a luteális szakasz?

A luteális fázis az ovulációt követi, általában a 15. napon kezdődik, és a menstruáció kezdetével a 28. napon ér véget. Ezek a napok azonban ciklusonként és egyénenként is változhatnak. Ha nem következik be megtermékenyülés, akkor a petesejt kiszabadul, és az agyalapi mirigy által kibocsátott lutenizáló (sárgatestserkentő) hormonnak köszönhetően a progeszteronszint megemelkedik. 

A TikTokon egy egész trend alakult a luteális fázis köré: nők osztják meg az ebben a szakaszban tapasztalt érzéseiket. Az alábbi videón például több mint 19 millió megtekintés van, és több mint 3 millióan kedvelték a tartalmat. Ebből is látszik, hogy nők millió éreznek együtt ezekkel a furcsa változásokkal kapcsolatban. 

@aliannaademaria and that’s on perioddd #lutealphase #period #hormones #ovulation #ovulationvslutealface #pms #pmsproblems ♬ original sound - Lucky Lashes & Cosmetics

 

Mi zajlik a testünkben a luterális fázis során?

A luteális fázisban tapasztalt vonzerővesztés összefüggésben állhat a fokozott puffadással, a folyadék visszatartással és a hormonális változásokkal, különösen a progeszteronszint emelkedésével és az ösztrogénszint csökkenésével —mindkettő hatással lehet a testképünkre. A luteális fázis hormonális hullámvasútja fokozott fáradtsághoz, hangulatváltozásokhoz és rossz közérzethez is vezethet. Sokan fizikai változásokat tapasztalnak ebben a fázisban, például puffadást, arcduzzanatot, valamint a folyadék-visszatartás miatt kéz- és lábduzzanatot is megfigyelhetnek.

@aspenlish i’m sorry WHAt #catfish ♬ Jvliozzz Pink and White - Jvliozzz

Hogyan érezhetjük magunkat jobban?

  1.  Menstruációs alkalmazások: érdemes nyomon követned a ciklusodat egy erre megfelelő alkalmazással, amely az éppen aktuális fázissal kapcsolatos tippeket is ad.
  2. Mérsékelt testmozgás: bár ebben a fázisban nem ajánlott a durva, súlyzós edzés, de egy gyengébb kardió csodákra képes, és nemcsak a testedet, de a hangulatodat is támogatod vele. 
  3.  Helyezd előtérbe önmagad: csinálj olyan dolgokat, amelyek feltöltenek. Olvass el egy könyvet, nézz egy jó filmet és csak lazíts. Érdemes egy hosszabb testápoló és bőrápoló rutint is csinálnod, hiszen ez mentálisan és fizikálisan is feldob.
  4.  Figyelj az alvásra: ebben a ciklusban több és mélyebb alvásra lehet szükséged, így ebben a szakaszban érdemes módosítani az alvási szokásaidon, és korábban lefeküdni, mint máskor. 

A luteális fázis tényleg megváltoztatja a külsőnket?

Rengeteg nő számolt be a közösségi médiában a luteális szakaszban tapasztalt puffadt arcról, nagyobb orról, bőrproblémákról. Dr Maya Thosani bőrgyógyász a következőt mondta erről:

A ciklus ezen szakasza puffadással, pattanásokkal, kellemetlen érzéssel és étvágyváltozásokkal jár. Érthető módon, ezek a hormonális változások hatással vannak arra is, hogyan érezzük magunkat, így a tükörbe nézve órási lehet a szakadék a valóság és a szubjektív észlelés között.

Tehát, a fenti kérdésre a válasz részben igen, de a probléma inkább a fejünkben van, ami teljesen normális ebben a hormonális szakaszban. 

A luteális fázis hormonális ingadozásokat és ösztrogénszint-emelkedést okoz, ami a vízvisszatartás és az általános duzzanat miatt változásokat okozhat az orrüregben található erekben. Ez hozzájárulhat a sinus tünetekhez, és egyeseknél az orr szélesedésének vagy a szemöldök hangsúlyosabbá válásának érzetét keltheti” — tette hozzá a bőrgyógyász. 

@_emmagilligan_ The luteal phase can really play tricks on your mind 👇🏼 Water retention up 📈 Digestion slower 📉 Energy dip 🪫 Motivation lower 🫠 Then it all changes once your periods done - and the scales go back down as it’s just water retention, not fat gain So don’t let these changes affect you mentally or let your mind bully your body ❤️‍🩹 1:1 coaching LIB🔗 #lutealphasetips #bbelly #lowerbellybump #keepingitreal #cyclesister #menstrualcycleawareness #thisisreal #realpost #relatable #bodyimage #beautystandards #bekindtoyourmind #bstomach #dontcompareyourself #comparisonisthethiefofjoy #bodyneutrality ♬ MONTAGEM GREEN RENITCH V1 (Edit Version) - Tsk.4 & Fyex & Dj Samir

