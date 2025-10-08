Orthosomnia – a 21. század új alvászavara: amikor a tudatosság a pihenés kárára megy

Az orthosomnia olyan alvászavar, amelyet az alvással kapcsolatos szorongás vált ki. A név a görög ortho (helyes) és somnus (alvás) szavakból ered, vagyis a helyes alvás iránti túlzott törekvést jelenti. Az érintettek annyira aggódnak amiatt, hogy vajon sikerül-e eleget és jól aludniuk, hogy pont ez a feszültség akadályozza meg az elalvást. Ez gyakran azoknál jelentkezik, akik tudatosan figyelik az alvásukat – például alvásfigyelő alkalmazások vagy okosórák segítségével. Ha az eszköz azt jelzi, hogy nem aludtak jól, aggódnak az alvásminőségük miatt, még akkor is, ha egyébként kipihentnek érzik magukat, és egy ördögi kör alakul ki.

Miért káros az orthosomnia?

A probléma nem csupán kellemetlen, hanem hosszabb távon komoly következményekkel is járhat. Nézzük, melyek ezek!

Krónikus fáradtság. A kevés és megszakított alvás nappali álmosságot, koncentrációs nehézséget okoz.

Fokozott stressz. A szorongás állandó készenléti állapotot idéz elő, ami megemeli a stresszhormonok (például a kortizol) szintjét.

Egészségügyi kockázatok. Tartós fennállás esetén az elégtelen alvás növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, valamint a depresszió és a szorongás kialakulásának kockázatát.

Ördögi kör. Minél inkább próbálunk „jól aludni”, annál rosszabb lesz az alvásminőségünk, mert az agy túlterhelődik a folyamatos ellenőrzéssel.

Kik a leginkább érintettek?

Az orthosomnia főleg azoknál fordul elő, akik eleve hajlamosak a perfekcionizmusra vagy a szorongásra. Emellett a technológiai környezet is hozzájárul: az alvásfigyelő eszközök adatai sokszor pontatlanok, mégis túl nagy jelentőséget tulajdonítunk nekik. A digitális diagnózis aggodalmat vált ki, akkor is, ha erre semmi okunk nem lenne.

Hogyan győzhetjük le az orthosomniát?

Bár az orthosomnia frusztráló, jó hír, hogy néhány tudatos lépéssel kezelhető.

1. Engedd el a kontrollt!

Az alvás nem teljesítmény, amelyet akarattal lehet javítani. Minél inkább „kényszerítjük” magunkat az alvásra, annál kevésbé fog sikerülni. Segít, ha elfogadjuk: néha mindenkinek van rossz éjszakája és ez természetes.