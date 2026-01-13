Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Eszkimódiéta: ételeik fele zsírból áll, mégis egészségesek

étrend zsír diéta eszkimó
Mitől lehetséges, hogy az inuitok körében alig van jelen például a cukorbetegség? A válasz összetett, de egy biztos, az eszkimódiéta nagy szerepet kap benne.

Zsíros halak, tengeri emlősök, szinte nulla zöldség és alig pár falat szénhidrát. Elsőre nem hangzik túl egészséges étrendnek, igaz? Az eszkimódiéta azonban hosszú múltra tekint vissza. Az inuit és jupik népcsoportok évszázadok óta így étkeznek, példájuk pedig azt mutatja, hogy a zsír nem feltétlenül ellenség. Azonban itt nem arra a zsírra kell gondolni, ami a magyar gasztronómia alapját képezi.

eszkimódiéta, avagy ezek képezik az eszkimó konyha alapját
Az eszkimódiéta nem igazán követhető teljes egészében a modern világunkban, de elemei átvehetőek.
Forrás: 123rf.com

Amikor a zsír az egészség őre: ez az eszkimódiéta

Az eszkimókról sokan úgy vélik, egy letűnt kor népe, pedig ez távolról sincs így. Az északi őslakosok ugyanis együtt léteznek a modern világgal, miközben őrzik a hagyományaikat. Erre kiváló példa az inuit Shina Novalinga is, aki a közösségi médiában milliók örömére osztja meg nap, mint nap népe hagyományait, beleértve azt is, hogy mit esznek.

A kutatókat is régóta foglalkoztatja az eszkimók életmódja, azon belül is az étrend, amely kifejezetten dúskál a zsírokban, mégis feltűnően alacsony körükben a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya. Bár a modern életmód hatásai körükben is jelen vannak, a tradicionális táplálkozás egészségvédő hatása a mai napi érezhető.

Egy 2011-ben publikált tanulmányban a Fred Hutchinson Intézet kutatói Délnyugat-Alaszkában 330 jupik eszkimó egészségi állapotát vizsgálták. A 45 éves átlagéletkorral rendelkező résztvevők 70 százaléka ugyan túlsúlyos vagy elhízott volt, a vérképük egészen mást mutatott, mint a hasonló testzsíraránnyal rendelkező amerikaiak esetében. A kutatók a vizsgálat során az Omega-3 zsírsavak közül az EPA és a DHA szintjét mérték, valamint részletesen feltérképezték az étrendet és az életmódbeli tényezőket.

az eszkimó konyha gazdag zsírokban, Omega-3 zsírsavakban
Az eszkimókonyha alapját adó ételek nagy része tartalmaz Omega-3 zsírsavat. Ennek köszönhető, hogy még idős korukban is rendkívül kicsi a cukorbetegség aránya.
Forrás: 123rf.com

Az eredmények rendkívül meglepőek voltak. A magas EPA- és DHA-szint gyakorlatilag lenullázta a túlsúly miatti szív- és cukorbetegség rizikófaktorait. Ez részben magyarázatot adhat arra, hogy miért sokkal alacsonyabb – mindössze 3,3 százalék – a cukorbetegek aránya ezekben a közösségben, az Egyesült Államok 7,7 százalékos átlagával szemben.

Eszkimódiéta, avagy ezek kapnak helyet a tányéron

A hagyományos eszkimókonyha alapját zsíros tengeri halak, fókák, rozmárok, bálnák és más tengeri élőlények adják. Az elfogyasztott kalóriák közel fele zsírból származik, aminek jelentős része a jótékony Omega-3 zsírsav. Ez akár hússzorosa is lehet például az amerikai átlagbevitelnek. A nyers, szárított vagy erjesztett ételek nemcsak megőrzik a tápanyagokat, de biztosítják a D-vitamint, a szelént és a jódot is, miközben a szénhidrátbevitel minimális marad.

A kutatók szerint az Omega-3 zsírsavak erőteljes gyulladáscsökkentő hatása kulcsszerepet játszik abban, hogy az eszkimók elhízása nem jár együtt súlyos anyagcserezavarokkal. Ugyanakkor kiemelték, hogy az étrendkiegészítők nem helyettesítik a természetes forrásokat, és nagy dózisban akár károsak is lehetnek. A pontos ok-okozati összefüggések feltárásához további vizsgálatokra van szükség.

Mit jelent tehát az eszkimódiéta?

Az eszkimó konyha a környezeti viszonyok és az elérhető táplálék függvényében alakult ki. Gyümölcsöt és zöldséget gyakorlatilag elvétve tartalmaz, az elfogyasztott ételeik 50 százaléka lényegében zsír. A szív-, érrendszeri- és anyagcsere-alapú megbetegedések aránya mégis jóval alacsonyabb a modern világ átlagához képest. Ez jól mutatja, hogy nem a zsír mennyisége, hanem annak minősége a döntő. Az Omega-3-ban gazdag, természetes forrásból származó zsírok tehát képesek ellensúlyozni az elhízás számos káros hatását.

