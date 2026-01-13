Eszkimódiéta: ételeik fele zsírból áll, mégis egészségesek

Zsíros halak, tengeri emlősök, szinte nulla zöldség és alig pár falat szénhidrát. Elsőre nem hangzik túl egészséges étrendnek, igaz? Az eszkimódiéta azonban hosszú múltra tekint vissza. Az inuit és jupik népcsoportok évszázadok óta így étkeznek, példájuk pedig azt mutatja, hogy a zsír nem feltétlenül ellenség. Azonban itt nem arra a zsírra kell gondolni, ami a magyar gasztronómia alapját képezi.

Az eszkimódiéta nem igazán követhető teljes egészében a modern világunkban, de elemei átvehetőek.

Amikor a zsír az egészség őre: ez az eszkimódiéta

Az eszkimókról sokan úgy vélik, egy letűnt kor népe, pedig ez távolról sincs így. Az északi őslakosok ugyanis együtt léteznek a modern világgal, miközben őrzik a hagyományaikat. Erre kiváló példa az inuit Shina Novalinga is, aki a közösségi médiában milliók örömére osztja meg nap, mint nap népe hagyományait, beleértve azt is, hogy mit esznek.

A kutatókat is régóta foglalkoztatja az eszkimók életmódja, azon belül is az étrend, amely kifejezetten dúskál a zsírokban, mégis feltűnően alacsony körükben a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya. Bár a modern életmód hatásai körükben is jelen vannak, a tradicionális táplálkozás egészségvédő hatása a mai napi érezhető.

Egy 2011-ben publikált tanulmányban a Fred Hutchinson Intézet kutatói Délnyugat-Alaszkában 330 jupik eszkimó egészségi állapotát vizsgálták. A 45 éves átlagéletkorral rendelkező résztvevők 70 százaléka ugyan túlsúlyos vagy elhízott volt, a vérképük egészen mást mutatott, mint a hasonló testzsíraránnyal rendelkező amerikaiak esetében. A kutatók a vizsgálat során az Omega-3 zsírsavak közül az EPA és a DHA szintjét mérték, valamint részletesen feltérképezték az étrendet és az életmódbeli tényezőket.

Az eszkimókonyha alapját adó ételek nagy része tartalmaz Omega-3 zsírsavat. Ennek köszönhető, hogy még idős korukban is rendkívül kicsi a cukorbetegség aránya.

Az eredmények rendkívül meglepőek voltak. A magas EPA- és DHA-szint gyakorlatilag lenullázta a túlsúly miatti szív- és cukorbetegség rizikófaktorait. Ez részben magyarázatot adhat arra, hogy miért sokkal alacsonyabb – mindössze 3,3 százalék – a cukorbetegek aránya ezekben a közösségben, az Egyesült Államok 7,7 százalékos átlagával szemben.

Eszkimódiéta, avagy ezek kapnak helyet a tányéron

A hagyományos eszkimókonyha alapját zsíros tengeri halak, fókák, rozmárok, bálnák és más tengeri élőlények adják. Az elfogyasztott kalóriák közel fele zsírból származik, aminek jelentős része a jótékony Omega-3 zsírsav. Ez akár hússzorosa is lehet például az amerikai átlagbevitelnek. A nyers, szárított vagy erjesztett ételek nemcsak megőrzik a tápanyagokat, de biztosítják a D-vitamint, a szelént és a jódot is, miközben a szénhidrátbevitel minimális marad.