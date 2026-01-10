Fogyasztó lakomák? Az ókori Róma különös diétakultúrája

Azt hinné az ember, hogy az ókori Róma és diéta egy lapon említése paradoxon, pedig a valóság jóval árnyaltabb volt. A pazar lakomák jobbára a patríciusok kiváltságai voltak, az átlag római szerényebb étrendet követett a hétköznapokon. Ugyan az ételekről alkotott képük mai szemmel megmosolyogtató, mégis meglepően egészségesek voltak. Utánajártunk a dicső Római Birodalom különös diétakultúrájának.

Az ókori Róma különös diétakultúrája.

Forrás: Getty Images

Diétázás az ókori Rómában A nagy lakomák utáni hánytatás egy tisztító rituálé volt.

Gyakran böjtöltek, tartottak kisebb méregtelenítő kúrákat.

Az ókori rómaiak négy féle ételcsoportot határoztak meg: hideg, meleg, nedves és száraz.

Hogyan étkeztek a rómaiak?

Talán nem okozunk meglepetést, ha azt mondjuk, hogy az ókori római emberek étlapja a mediterrán étrendhez volt hasonló. Rengeteg gabonát, olívabogyót, kenyeret, valamint halat, tenger gyümölcseit, zöldséget ettek, mely jó alapot biztosított a földművelő nép életmódjához. A gazdagok ezzel szemben alaposan fűszerezett húsokat fogyasztottak, nem mellőzve az olyan egzotikus fogásokat, mint a flamingónyelv, mogyorós pele vagy párduc.

A rómaiak étkezési szokásokról alkotott elképzelése az antik hagyományon alapult, kifejezetten intuitív volt. Naponta háromszor étkeztek, reggeli (ientaculum), könnyű ebéd (prandium), valamint a vacsora (cena) váltotta egymást.

Római elméletek az emésztésről és ételekről

Ami igazán érdekes volt, az az, ahogyan az emésztésről, valamint az ételek csoportosításáról gondolkodtak. A vért tekintették a test építőkövének, ami közvetlenül bevitt tápanyagokból keletkezett, ami aztán újra építette a szöveteket. Elméletük szerint az emberi szervezetet négy testnedv uralta: a vér, a váladék, a fekete epe, illetve a sárga epe. Ezeknek az érzékeny egyensúlya határozta meg az ember egészségi állapotát, mindegyik testnedvet az egyes elemekkel hozták összefüggésbe.

A vérhez a levegőt, váladékhoz a vizet, sárga epéhez a tüzet, míg a fekete epéhez a földet kapcsolták.

Ennél fogva mindegyik testváladék más és más tulajdonságot erősített fel, amik a hideg, meleg, nedves és száraz kategóriákba estek. Ezek alapján csoportosították a római ételeket, ízük és állaguk szerint, például a hal és kenyér meleg és száraz, az uborka pedig nedves és hideg volt.