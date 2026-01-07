Körömgombával küzdesz? Ez a hatékony kezelés titka

A körömgomba leggyakrabban a lábkörmöket érinti, de kézkörmökön is megjelenhet. A fertőzés során a köröm szerkezete fokozatosan megváltozik, elszíneződik, megvastagszik, és elveszíti természetes fényét. Bár kezdetben nem mindig jár fájdalommal, előrehaladott állapotban komoly kellemetlenséget okozhat.

A körömgomba kialakulása és kezelése: erre kell figyelni

Forrás: Shutterstock

Mitől alakul ki a körömgomba?

A körömgomba kialakulását gombák elszaporodása okozza, amelyek elsősorban meleg, nedves környezetben érzik jól magukat. A szakértők szerint a fertőzés leggyakoribb forrásai a közösségi zuhanyzók, uszodák, szaunák és öltözők, ahol a kórokozók könnyen átvihetők.

A zárt, nem szellőző cipők viselése, az izzadós láb és a nem megfelelő lábhigiéné jelentősen növeli a kockázatot. Apró sérülések a köröm körül vagy a körömlemezben szintén kaput nyithatnak a fertőzés előtt. Gyakori kiváltó tényező a lábgomba kezeletlen fennállása, amely idővel átterjedhet a körmökre.

Bizonyos állapotok hajlamosítanak a körömgombára. Ilyen az immunrendszer gyengülése, a cukorbetegség, a keringési problémák, vitaminhiány vagy az idősebb életkor. A szakértők szerint a rendszeres műkörömviselés és a nem megfelelő eszközhasználat szintén növelheti a fertőzés esélyét.

Milyen tünetek utalnak körömgombára?

A körömgomba tünetei fokozatosan jelennek meg. Az első jelek közé tartozik a köröm elszíneződése, amely sárgás, barnás vagy fehéres árnyalatot vehet fel. A köröm felszíne egyenetlenné válhat, elveszíti fényét, és könnyebben töredezik.

Előrehaladottabb esetekben a köröm megvastagszik, megemelkedik a körömágytól, és nyomásra érzékennyé válhat. A köröm alatt felhalmozódó törmelék kellemetlen szagot is okozhat. Bár a fájdalom nem minden esetben jelentkezik, cipőviseléskor vagy járáskor egyre zavaróbbá válhat.

Fontos megkülönböztetni a körömgombát más körömelváltozásoktól. Sérülés, pikkelysömör vagy vitaminhiány is okozhat hasonló tüneteket, ezért tartós panaszok esetén bőrgyógyászati vizsgálat javasolt.

Hogyan zajlik a körömgomba kezelése és mennyi idő alatt gyógyul?

A körömgomba kezelése türelmet igényel, mivel a köröm lassan nő. Enyhébb esetekben helyi gombaellenes készítmények (ecsetelők, oldatok vagy lakkok vagy a teafaolaj ) alkalmazhatók, amelyeket rendszeresen és hosszú időn át kell használni.