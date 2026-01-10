Szúró mellkasi fájdalom? Ezek a mellhártyagyulladás leggyakoribb jelei

A mellhártyagyulladás gyakran hirtelen jelentkező, szúró mellkasi fájdalommal hívja fel magára a figyelmet, amely akár egy egyszerű megfázás után is kialakulhat. Bár sokszor jól kezelhető, a tünetei könnyen összetéveszthetők más betegségekkel, ezért kulcsfontosságú a gyors felismerés.

A mellhártyagyulladás tünetei és kezelése

A mellhártyagyulladás tünetei

A mellhártyagyulladás legjellemzőbb tünete az éles, szúró mellkasi fájdalom, amely mély belégzéskor, köhögéskor vagy tüsszentéskor fokozódik.Ezek a tünetek akár már egy egyszerű megfázásnál is jelentkezhetnek ezért fontos odafigyelni. A fájdalom gyakran csak az egyik oldalon jelentkezik, és sok beteg emiatt felszínesebben kezd lélegezni.

Gyakori kísérő tünet a száraz köhögés és a légszomjérzés. Ha a gyulladáshoz folyadékgyülem is társul a mellhártya lemezei között, a fájdalom csökkenhet, viszont a légzés egyre nehezebbé válhat. Ilyenkor nyomó érzés, mellkasi feszülés jelentkezhet.

A mellhártyagyulladás gyakran jár együtt lázzal, általános gyengeséggel és rossz közérzettel, különösen akkor, ha fertőzés áll a háttérben. A szakértők hangsúlyozzák, hogy hirtelen fellépő, erős mellkasi fájdalom esetén mindig orvosi vizsgálat szükséges más súlyos állapotok kizárása érdekében.

Mi okozza a mellhártyagyulladást?

A mellhártyagyulladás legtöbbször nem önálló betegség, hanem más kórképek szövődménye. Leggyakoribb oka akár a megfázás , de gyakoribb esetekben a tüdőgyulladás, amely során a fertőzés átterjedhet a mellhártyára. Vírusos légúti fertőzések is kiválthatják, de bakteriális eredet esetén általában súlyosabb lefolyás jellemző.

Előfordulhat mellhártyagyulladás tüdőembólia, daganatos betegségek, autoimmun kórképek vagy mellkasi sérülések következtében is. Bizonyos esetekben a kiváltó ok nem azonnal azonosítható, ezért további vizsgálatokra lehet szükség.

A szakértők szerint a dohányzás és a krónikus tüdőbetegségek növelik a kockázatot, mivel ezek gyengítik a légzőrendszer védekezőképességét. A háttérben álló betegség felismerése nélkül a mellhártyagyulladás kezelése nem lehet teljes értékű.