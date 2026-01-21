Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda

A kutatók szerint igazi egészségbomba a téli bekuckózás

Simon Benedek
2026.01.21.
Sokan bűntudatot éreznek egy pizsamában töltött, átlustálkodott nap után. Egy friss kutatás szerint azonban nincs miért csüggednünk: a téli bekuckózás igazi energiabomba is lehet!

A téli hónapok gyakran a lustálkodásról, a hosszabb alvásról és a kényelmes otthoni programokról szólnak. Sokszor ezek a „rossz szokások” időpocsékolásnak tűnnek, pedig a tudomány szerint valójában kifejezetten egészséges hatással bírnak. Mutatjuk, hogy miért igazi energiabomba a téli bekuckózás!

A téli bekuckózás jó hatással is lehet az egészségre.
A téli bekuckózás egészséges is lehet egy friss kutatás szerint. 
Forrás: Moment RF
  • A lustálkodás kellemes is lehet, de sokan bűntudatot éreznek miatta.
  • Egy kutatás szerint a téli bekuckózás egészségesebb, mint gondolnád.
  • Íme, a részletek!

Ezért lehet egészséges a téli bekuckózás

A téli szünetben sokan helyezik előtérbe a pihenést és a relaxálást, amihez időnként hozzátartozik, hogy egész nap pizsamában vagyunk, telefonozunk, videójátékozunk vagy akár ki sem kelünk az ágyból a kedvenc sorozatunk mellől. Ezek a tevékenységek sokszor utólagos bűntudatot okoznak, de egy kutatás szerint erre semmi szükség. A látszólag „rossz” szokások, mint a hosszabb alvás, az egész napos pizsamában fekvés vagy a videójáték, számos pozitív hatással van az egészségre – számolt be a Womans World a téli bekuckózásról

Íme a jótékony téli szokások, amiket sokan rossznak gondolnak:

  • Pizsamás nap: a kényelmes otthoni öltözet javíthatja a koncentrációt és boldogsághormonokat termel a szervezetben. 
  • Telefonos játékok: a rövid, interaktív játékok segítik az agy hippocampusának a működését, ami nélkülözhetetlen szerepet játszik összetett információk, események memorizálásában. Persze csak módjával!
  • Könyvolvasás: egy izgalmas regény felpörgeti az idegrendszert, ami – furcsának hangozhat – fokozhatja az immunrendszer működését.
  • Lábáztatás: a meleg lábfürdő csökkenti a stresszhormonok szintjét és elősegíti a relaxációt, ezért bátran használd egy téli bekuckózós estén.
  • Hosszabb alvás: már 30 perccel több alvás is csökkentheti a vérnyomást és javíthatja a vérkeringést.
  • Kötés: a ritmikus mozdulatok csökkentik a pulzusszámot és oldják a feszültséget, egyben támogatják a szív egészségét.
  • Édesburgonya és méz fogyasztása: a béta-karotinban gazdag ételek és a természetes méz segíthetnek a vércukorszint egyensúlyban tartásában, és csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

 

