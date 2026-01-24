Amikor az évkezdet túl nehéz – Miért merülünk ki januárra, és hogyan hat mindez a változókorra?

Az év végi hajrá és az ünnepek után sokan úgy érezzük, mintha januárra egyszerűen kifogyna az erőtartalékunk. Az ünnepekkel járó stressz, hogy mindent be akarunk fejezni év végéig, a családi logisztika és a kevés pihenés együtt könnyen vezetnek testi-lelki kimerüléshez. A téli fényhiány és a hideg pedig tovább nehezítik a regenerálódást. A változókorban ez az állapot még rosszabbá válhat: a hormonális ingadozások miatt az idegrendszer érzékenyebben reagál a stresszre, és a szokásos januári fáradtság könnyen átbillen tartós lehangoltságba.

Forrás: Getty Images

Januári fáradtság: természetes, de nem mindegy, hogyan kezeljük

Az év eleji kimerültség mögött több tényező is áll. A hosszú, sötét napok csökkentik a szerotoninszintet, ami hangulatingadozással, levertséggel járhat. Az ünnepek alatt felborul a napi ritmusunk – a késői lefekvés, a rendszertelen étkezés, több stressz – tovább nehezíti a visszaállást. A változókorban mindehhez hozzájön a hormonális hullámzás, amely felerősítheti a mindennapi fáradtságot.

Sok nő arról számol be: hiába kezdene új lendülettel, úgy érzi, mintha betonfalnak rohanna. Egy negyvenes éveiben járó olvasónk azt mesélte, hogy január közepére már nem tudja elviselni az embereket, ingerlékeny, és könnyen elsírja magát. Ez a fajta túlérzékenység a változókor közelében gyakori – nem gyengeségről van szó, hanem hormonális reakcióról.

Amikor a hangulatingadozások erősebbek a megszokottnál

A perimenopauza időszakában az agy különösen érzékenyen reagál a stresszre. A progeszteron és ösztrogén ingadozása miatt egy átlagos januári lehangoltság is rosszabb lehet a szokásosnál. Ilyenkor könnyebben jelennek meg a következő tünetek:

– nyugtalan éjszakák, ébredés hajnali 3-kor

– indokolatlan szorongás

– hullámzó hangulat, hirtelen ingerültség

– motivációvesztés

– sírógörcsök, főleg este

Előfordulhat, hogy a negyvenes, ötvenes nők úgy érzik, hogy az ünnepek után hetekig „szürke ködben élnek”, pedig korábban sosem tapasztaltak depresszív tüneteket. A hormonális átrendeződés miatt azonban a januári szomorúság mélyebb hangulati hullámzássá válhat.