Tudtad? Ezek az alvást segítő növények nemcsak szépek, de hatásosak is!

Szeretnél kipróbálni valamit a természetes alvást segítő módszerek közül? Akkor jó, ha tudod, hogy egy jól megválasztott szobanövény több lehet egyszerű lakásdekorációnál. Vannak fajok, amelyek illatukkal nyugtatnak, mások a levegő minőségét javítják vagy segítenek a páratartalom egyensúlyában, mindezek pedig hozzájárulhat a pihentetőbb éjszakákhoz. Összegyűjtöttük azokat az alvást segítő növényeket, amelyek nemcsak szépek, hanem a hálószoba atmoszféráját is új szintre emelhetik.
Mire jók az alvást segítő növények?
Léteznek olyan praktikák, amik elősegítik a nyugodt alvást, és olyanok is, amik álmatlanság ellen nyújtanak megoldást. Ezúttal olyan növényeket gyűjtöttünk össze, amik szintén a pihenésben játszanak fontos szerepet.
Az alvást segítő növények nem helyettesítik a megfelelő alvási rutint, de hozzájárulhatnak egy nyugodtabb, frissebb légkörhöz a hálószobában. A jól megválasztott zöldek egyszerre dekoratívak és funkcionálisak, így a mindennapi pihenés minőségét is javíthatják.
1. Friss levegő
Az anyósnyelv például éjszaka átalakítja a szén-dioxidot oxigénné, így friss levegőt biztosít alvás közben. A hálószoba sötétebb sarkaiban is megél, de figyeljünk, hogy ne öntözzük túl; télen elég havonta egyszer vizet adni neki.
2. Természetes párásító
A vitorlavirág képes akár 5%-kal is növelni a hálószoba páratartalmát, így enyhíti a száraz levegő okozta torok- és orrnyálkahártya-irritációt. Ez az elegáns növény szereti a közvetett fényt és a rendszeres öntözést.
3. A modern otthonok szűrője
A zöldike vagy csokrosinda a NASA kutatásai szerint a formaldehid mintegy 90%-át képes eltávolítani a levegőből; ez az anyag sokszor a bútorok ragasztóanyagaiból szabadul fel. Szinte elpusztíthatatlan, világos és félárnyékos helyeken egyaránt jól érzi magát.
4. Tisztaság a magasban
A hegyi futóka indái látványosan leomlanak a hálószobai polcokról, és folyamatosan tisztítják a levegőt a szén-monoxidtól és a benzoltól. Ugyan a párás környezetet kedveli, a gyökerei érzékenyek a rothadásra, ezért csak akkor locsoljuk meg, ha a föld felső rétege már teljesen kiszáradt.
5. Trópusi hangulat a szobában
Az aranypálma nemcsak elegáns, hanem az egyik leghatékonyabb légszűrő növény is; légies megjelenése pedig nemcsak dekoratív, de a hatalmas levelek látványa segít a stresszoldásban és a relaxációban is. Mielőtt hazavisszük, gondoljuk át, hova kerül, mert nagy a helyigénye.
6. Nyugtató illat
A levendula illata lassítja a szívverést és csökkenti a vérnyomást, ezzel pedig felkészíti a szervezetet a pihentető alvásra. Lakásban, sőt, hálószobában is tartható, de rengeteg közvetlen napfényt igényel, ezért csak déli fekvésű ablakpárkányon fejlődik szépen.
7. Édes álmokat hoz
A kerti jázmin egzotikus, édeskés illata csökkenti a szorongást, javítja az alvásminőséget, és segít, hogy kipihentebben ébredjünk. Jól érzi magát világos helyen, de óvjuk a közvetlen, tűző napfénytől. Virágzási időszakban tartsuk egyenletesen a nedves földjét.
8. Az illata is ellazít
A citromfüvet leginkább teaként ismerjük, de élő növényként, lakásban is tartható: citrusos illata oldja a feszültséget, segít a nyugodt elalvásban. Nagyon vízigényes növény, figyeljük, hogy soha ne száradjon ki teljesen a földje.
9. Több, mint egy fűszer
A rozmaring illata javítja a hangulatot, segít a mentális fáradtság leküzdésében, így a hálószobában is helye lehet. Imádja a fényt és a jó vízáteresztő talajt; cserépben tartva a legnagyobb ellensége a pangó víz és a fűtés okozta száraz levegő.
10. Altató a cserépben
Egyes vizsgálatok szerint a gardénia bódító illata hasonlóan hat az agyra, mint bizonyos altatószerek. Kifejezetten kényes, így csak rutinos és türelmes kertészeknek ajánlott: egyenletes meleget, szűrt fényt és magas páratartalmat igényel.
11. Oxigént termel éjszaka
Az aloe vera géljét csípésekre, égési sérülésekre szoktuk használni, de ez a növény a levegő javítására is jó, hiszen az anyósnyelvhez hasonlóan éjszaka bocsát ki oxigént. Emellett jelzi a levegő minőségét is: ha túl sok a szennyeződés, apró, barna foltok jelenhetnek meg a levelein.
12. Párásítás felsőfokon
A szobapáfrány nemcsak látványos: hatékonyan tisztítja meg a levegőt a xiloltól, és mivel jelentős mennyiségű nedvességet párologtat, segít megelőzni a bőr éjszakai kiszáradását és a köhögést. Félárnyékban is jól érzi magát, de a száraz levegő nagy ellensége: fűtési szezonban naponta permetezzük a leveleit.
13. Színes álmokat hoz
Sokan csak vágott virágként ismerik a gerberát, de cserépben tartva a hálószobába is tökéletes választás, hiszen nemcsak szép, de képes oxigént is termelni. Sok fényt és egyenletes öntözést igényel, de figyeljünk, hogy a leveleit ne érje víz, mert könnyen gombásodhat.
14. Elpusztítja a penészspórákat
Az angol borostyán bizonyítottan képes drasztikusan csökkenteni a levegőben szálló penészspórák mennyiségét; ez különösen az allergiások számára jelenthet megváltást. Érdemes függőcserépben tartani, ahol indái szabadabban mozoghatnak. Mivel minden része mérgező, tartsuk távol a házi kedvencektől!
Az alvást segítő növények nemcsak dekoratív elemei a hálószobának, hanem a levegő minőségének javításával és nyugtató illatukkal a pihenést is támogathatják. A megfelelő fajta kiválasztásával harmonikusabb, frissebb környezetet teremthetünk, ami hozzájárulhat a nyugodtabb éjszakákhoz. Fontos azonban figyelembe venni a növények fény- és vízigényét, hogy hosszú távon is jól érezzék magukat a lakásban.
