Tudtad? Ezek az alvást segítő növények nemcsak szépek, de hatásosak is!

Szeretnél kipróbálni valamit a természetes alvást segítő módszerek közül? Akkor jó, ha tudod, hogy egy jól megválasztott szobanövény több lehet egyszerű lakásdekorációnál. Vannak fajok, amelyek illatukkal nyugtatnak, mások a levegő minőségét javítják vagy segítenek a páratartalom egyensúlyában, mindezek pedig hozzájárulhat a pihentetőbb éjszakákhoz. Összegyűjtöttük azokat az alvást segítő növényeket, amelyek nemcsak szépek, hanem a hálószoba atmoszféráját is új szintre emelhetik.

Alvást segítő növények: nemcsak szépek, hanem hatásosak is.

Forrás: Shutterstock

Mire jók az alvást segítő növények?

Léteznek olyan praktikák, amik elősegítik a nyugodt alvást, és olyanok is, amik álmatlanság ellen nyújtanak megoldást. Ezúttal olyan növényeket gyűjtöttünk össze, amik szintén a pihenésben játszanak fontos szerepet.

Az alvást segítő növények nem helyettesítik a megfelelő alvási rutint, de hozzájárulhatnak egy nyugodtabb, frissebb légkörhöz a hálószobában. A jól megválasztott zöldek egyszerre dekoratívak és funkcionálisak, így a mindennapi pihenés minőségét is javíthatják.

1. Friss levegő

Az anyósnyelv például éjszaka átalakítja a szén-dioxidot oxigénné, így friss levegőt biztosít alvás közben. A hálószoba sötétebb sarkaiban is megél, de figyeljünk, hogy ne öntözzük túl; télen elég havonta egyszer vizet adni neki.

2. Természetes párásító

A vitorlavirág képes akár 5%-kal is növelni a hálószoba páratartalmát, így enyhíti a száraz levegő okozta torok- és orrnyálkahártya-irritációt. Ez az elegáns növény szereti a közvetett fényt és a rendszeres öntözést.

3. A modern otthonok szűrője

A zöldike vagy csokrosinda a NASA kutatásai szerint a formaldehid mintegy 90%-át képes eltávolítani a levegőből; ez az anyag sokszor a bútorok ragasztóanyagaiból szabadul fel. Szinte elpusztíthatatlan, világos és félárnyékos helyeken egyaránt jól érzi magát.

4. Tisztaság a magasban

A hegyi futóka indái látványosan leomlanak a hálószobai polcokról, és folyamatosan tisztítják a levegőt a szén-monoxidtól és a benzoltól. Ugyan a párás környezetet kedveli, a gyökerei érzékenyek a rothadásra, ezért csak akkor locsoljuk meg, ha a föld felső rétege már teljesen kiszáradt.