Új Robin Hood a képernyőn: Sean Bean főszereplésével jön a minisorozat

A Robin Hood-történet generációk óta velünk él. Láthattuk már romantikus hősként, csibész tolvajként, sőt hollywoodi akciófiguraként is. Március 16-án azonban az Epic Drama műsorán egy egészen más hangvételű adaptáció indul: egy látványos, mégis bensőséges, történelmileg megalapozott újragondolás, amely visszavisz minket a normann hódítás korába – oda, ahol a legenda valójában gyökeret vert.

Március 16-án érkezik a Robin Hood-sorozat az Epic Dramara.

Forrás: Epic Drama/Lionsgate

A produkció mögött a Lionsgate áll, a forgatás Szerbiában zajlott.

A főbb szerepekben Jack Patten, Lauren McQueen, Sean Bean és Connie Nielsen látható.

A forgatás szinte teljes egészében Szerbiában zajlott, ahol vadregényes erdők és komor középkori erődítmények alakultak át Sherwooddá.

Már az előzetesből jól látszik az erős képi világ, ami olyan filmszerű hogy, szinte érezni a nedves avar szagát és a feszültséget a levegőben.

Már az előzetesből jól látszik az erős képi világ, ami olyan filmszerű hogy, szinte érezni a nedves avar szagát és a feszültséget a levegőben.

A történet középpontjában Rob áll, a szász erdész tehetséges fia, aki végignézi, ahogy a normann hódítók elveszik népe földjét. Marian, a normann elit sarja, belülről tapasztalja meg a hatalom kegyetlenségét. Amikor kettejük útja keresztezi egymást, a szerelem nem idillbe, hanem forradalomba torkollik. A sherwoodi erdő mélyén gerillaháború indul – nem romantikus kalandként, hanem túlélési stratégiaként.

Színes színészi gárda

Robint az ausztrál Jack Patten alakítja, Marian szerepében Lauren McQueen látható. A nemzetközi szereplőgárda igazi húzóneve azonban Sean Bean, aki a nottinghami sheriff bőrébe bújik. Bean neve szinte összeforrt a monumentális történelmi és fantasy produkciókkal – elég csak a A Gyűrűk Ura-trilógia Boromirjára vagy a Trónok harca Ned Starkjára gondolni. Haláljelenetei már-már popkulturális mémmé váltak, de karizmája és drámai jelenléte azért vitathatatlan.

Az új Robin Hood-adaptáció egy teljesen új formában közelíti meg a témát.

Forrás: Epic Drama/Lionsgate

A sorozatban Aquitániai Eleonórát Connie Nielsen formálja meg, aki korábban a Gladiator és a Wonder Woman világában is bizonyította, mennyire otthonosan mozog történelmi és epikus környezetben.