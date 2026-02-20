Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 20., péntek Aladár, Álmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ajánló

Új Robin Hood a képernyőn: Sean Bean főszereplésével jön a minisorozat

Epic Drama/Lionsgate -
ajánló sorozat Robin Hood Sean Bean
Hajdu Viktória
2026.02.20.
Egy legenda, amit mindenki ismer. Ha azt hitted, Robin Hood történetében már nincs újdonság, kapaszkodj meg. Ez a verzió nemcsak íjat feszít, hanem idegeket is.

A Robin Hood-történet generációk óta velünk él. Láthattuk már romantikus hősként, csibész tolvajként, sőt hollywoodi akciófiguraként is. Március 16-án azonban az Epic Drama műsorán egy egészen más hangvételű adaptáció indul: egy látványos, mégis bensőséges, történelmileg megalapozott újragondolás, amely visszavisz minket a normann hódítás korába – oda, ahol a legenda valójában gyökeret vert.

Március 16-án érkezik a Robin Hood sorozat az Epic Dramara.
Március 16-án érkezik a Robin Hood-sorozat az Epic Dramara. 
Forrás: Epic Drama/Lionsgate

Robin Hood-sorozat: látványos, történelmileg hű újragondolás érkezik az Epic Dramara

  • Március 16-án startol az új, tízrészes Robin Hood-sorozat az Epic Dramán.
  • A produkció mögött a Lionsgate áll, a forgatás Szerbiában zajlott.
  • A főbb szerepekben Jack Patten, Lauren McQueen, Sean Bean és Connie Nielsen látható.

A tízrészes sorozat gyártója a Lionsgate, ami ugyebár már önmagában garancia a minőségre. A forgatás szinte teljes egészében Szerbiában zajlott, ahol vadregényes erdők és komor középkori erődítmények alakultak át Sherwooddá. 

Már az előzetesből jól látszik az erős képi világ, ami olyan filmszerű hogy, szinte érezni a nedves avar szagát és a feszültséget a levegőben.

A történet középpontjában Rob áll, a szász erdész tehetséges fia, aki végignézi, ahogy a normann hódítók elveszik népe földjét. Marian, a normann elit sarja, belülről tapasztalja meg a hatalom kegyetlenségét. Amikor kettejük útja keresztezi egymást, a szerelem nem idillbe, hanem forradalomba torkollik. A sherwoodi erdő mélyén gerillaháború indul – nem romantikus kalandként, hanem túlélési stratégiaként.

Színes színészi gárda

Robint az ausztrál Jack Patten alakítja, Marian szerepében Lauren McQueen látható. A nemzetközi szereplőgárda igazi húzóneve azonban Sean Bean, aki a nottinghami sheriff bőrébe bújik. Bean neve szinte összeforrt a monumentális történelmi és fantasy produkciókkal – elég csak a A Gyűrűk Ura-trilógia Boromirjára vagy a Trónok harca Ned Starkjára gondolni. Haláljelenetei már-már popkulturális mémmé váltak, de karizmája és drámai jelenléte azért vitathatatlan.

Az új Robin Hood-adaptáció egy teljesen új formában közelíti meg a témát. 
Forrás: Epic Drama/Lionsgate

A sorozatban Aquitániai Eleonórát Connie Nielsen formálja meg, aki korábban a Gladiator és a Wonder Woman világában is bizonyította, mennyire otthonosan mozog történelmi és epikus környezetben.

Magyar név a stáblistán

Külön érdekesség, hogy a sorozat két epizódját a hatalmas sikert hozó Hunyadi-sorozatot jegyző rendező készítette.  A történelmi hűség és a fikció aránya itt is izgalmas kérdés lesz, ahogy azt a Hunyadi kapcsán is sokszor vitatták: mennyi a legenda, és mennyi a valóság? 

A kritikák azonban pozitívak. Több magazin a kosztümös drámák gyémántjának és az egyik legjobb adaptációnak nevezte. 

Adaptációk feltörése

Az új Robin Hood nem a zöld harisnyás népmesét meséli újra. Ez a verzió politikai, személyes és kegyetlenül aktuális. Arról szól, mit jelent ellenállni, és arról is, hogy a hősök nem születnek – hanem a történelem kényszeríti őket azzá.

A sorozat március 16-tól érkezik az Epic Drama sorozatcsatornára. 

Ezek is érekelhetnek:

Az Éjjeli ügynök visszatért, és nem ismer kegyelmet: Peter Sutherland Isztambulban vadászik az árulókra

Egy gyilkosság, egy eltűnt kincstári ügynök és akták, amelyekért országok mennének háborúba. Peter Sutherlandnek most tényleg nincs ideje hibázni. Jön az Éjjeli ügynök 3. évada!

Zendaya és Robert Pattinson brutálisan merész és egyben művészi fotósorozattal borzolja a kedélyeket

Vajon a közös filmjük, a Kész dráma is ilyen lesz?

A hétköznapok hősei: mennyiben igaz a Netflix Ólomgyerekek sorozata? – Dr. Jolanta Wadowska-Król valódi története

Egyetlen orvos kérdése több ezer gyermek sorsát változtatta meg. Az ólomgyerekek története arra emlékeztet, hogy a bátorság sokszor nem látványos, hanem kitartó és csendes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu