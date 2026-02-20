A szégyentől magába roskadva, egy autó hátsó ülésén lapulva tért vissza András a Wood Farmra

Andrew Mountbatten-Windsort a 66. születésnapjának reggelén közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe. A modern történelemben ő az első magas rangú királyi személy, akit letartóztattak. András évek óta tagadja bűnösségét, ám az újabb Epstein-akták nyilvánosságra hozatalával nem kerülheti el a nyomozást. Károly király aggódik, de pártolja a nyomozást, Beatrix és Eugénia teljesen maguk alatt vannak.

Andrew Mountbatten-Windsor 11 órát töltött őrizetben az aylshami rendőrőrsön Norfolkban.

Forrás: Getty Images Europe

Andrew Mountbatten-Windsort 66. születésnapján vették őrizetbe közhivatali visszaélés gyanújával.

Körülbelül 11 órát töltött őrizetben az aylshami rendőrőrsön Norfolkban.

A norfolki házkutatás befejeződött, Berkshire-ben − a windsori Royal Lodge-ban − még vizsgálódnak.

Egy kocsi hátsó ülésén kucorgott Andrew Mountbatten-Windsor

Andrew Mountbatten-Windsort csütörtök este látták, amint egy jármű hátuljában, teljesen magába roskadva, szinte az ülés alá bújva távozik az aylshami rendőrőrsről Norfolkban. A volt herceget egy Range Roverben fényképezték le. „Csütörtökön letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit közhivatali visszaélés gyanújával. A letartóztatott férfit most, a nyomozás megkezdése előtt szabadon engedték. Azt is megerősítjük, hogy a norfolki házkutatás befejeződött” − adott ki közleményt a Thames Valley rendőrség. A hatóságok közlése szerint Berkshire-ben, a windsori Royal Lodge-ban továbbra is nyomok után kutatnak. Hozzátették, egyelőre nem adnak ki további nyilatkozatot.

Amennyiben Andrást bűnösnek találják, életfogytiglant is kaphat, bár a szakértők szerint ez inkább csak elméleti lehetőség.

Károly király aggódik

András letartóztatása után néhány órával Károly király nyilatkozatot adott ki, amelyben aggodalmát fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a törvénynek érvényesülnie kell. A király egyúttal jelezte, hogy a folyamatban lévő eljárásra tekintettel nem kíván további nyilatkozatot tenni, majd így zárta közleményét: „Családommal együtt továbbra is ellátjuk kötelességeinket és szolgáljuk az országot.”

Beatrix és Eugénia a padlón vannak

Andrew Mountbatten-Windsor lányai összeomlottak, sőt, úgy tudni, ahogy szüleik, már ők sem kívánatosak a közéletben. Állítólag eltávolították őket több rendezvény meghívottjainak listájáról is.

A királyi család szakértői szerint a nővérek számára az egyetlen helyes megoldás az egyértelmű elhatárolódás lenne, mégpedig, ha nyilatkozatban ítélnék el szüleik hosszú kapcsolatát Epsteinnel. Egyelőre azonban hallgatnak.

