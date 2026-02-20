A fecsegő, a díva és az ítélkező: 6 idegesítő anyatípus, akiktől falra mászunk a szülőin

Anyának lenni nem könnyű, pláne ha iskoláskorú a gyermekünk. Az iskolai anyukák közötti intrikák ugyanis olykor felérnek a Trónok harcával: titkos chatekben folynak, egymást nyomasztva és kibeszélve, miközben mindenki a hatalomért és a döntéshozatalért küzd. Na persze vannak, akiket hidegen hagy az élőszereplős sakkjátszma, de valójában senki sem szeretné, ha háttérbe szorulna a gyereke, így az anyukák hajlamosak teljesen megvadulni az iskolában és a szülői értekezleteken. Mutatjuk a 6 legidegesítőbb anyatípust, aki miatt már alig várjuk, hogy elballagjon a gyerekünk.
Idegesítő anyatípusok: ugye te nem vagy köztük?
Bár minden anyuka szeretné azt hinni, hogy ő bizony nem idegesítő és teljesen érthetőek a reakció, valójában lehet, hogy épp az egyik csoportot erősíted a hatból. Most segítünk, hogy tisztábban láss.
1. A beképzelt anya
Talán az egyik legrosszabb és egyben legrémisztőbb anyatípus. A haja mindig rendezett, frissen beszárított, a ruhája a legutóbbi divat szerinti, ha pedig te kicsit egyszerűbben vagy felöltözve vagy kisminkelve, megkérdezi, hogy van-e valami baj, beteg vagy-e. Ez az anyatípus már gimnazistaként is bálkirálynő volt, saját kis sleppel, mint a filmekben. Anyukaként pedig hozza ugyanezt: odavan a matcháért, piláteszre jár, a gyereke pedig magánfoglalkozásokra. Mindezzel nem is lenne baj, ha nem lenne mindezekre borzasztóan büszke, és közben undok mindenkivel.
Ő az igazi Regina George, egy gyerek után.
2. A tartalomgyártó anya
Mindent felvesz, mindent megoszt, minden képet megszerkeszt. Blogot ír, TikTok-ra készít videókat, és közben nem érti, miért nem teszi mindenki más is ugyanezt. Még ha nem is influenszer, szinte biztos, hogy otthon süti a kenyeret, bioételeken tartja a családot és a természetesség híve, ezt pedig meg is osztja.
3. Az ítélkező anya
Neki soha nem lehetsz elég jó társaság, hiába is próbálkozol. Szerinte vagy túl sokat dolgozol, vagy éppen túl keveset, nem hozol elégszer sütit az osztálynak és nem válaszolsz elég gyorsan a szülői csoportba sem. Ő az, aki folyton követel, elvár és számonkér, jobban mint maga az osztályfőnök. Épp ezért senki sem kedveli.
4. A frissen elvált anya
Megvan az az érzés, amikor az egyik legjobb barátnőd hirtelen szingli lesz, és téged traktál a Tinderes sztorijaival? Na, ez ugyanez, csak az illető nem a barátnőd, így valójában egyáltalán nem akarsz tudni a magánéletéről.
Ő viszont sorra mutogatja a pasik fotóit, beszámol a randikról és téged unalmasnak titulál, amiért monogám életmódot folytatsz, mondván: „Most kell élni". Segítünk: nem. 15 ezelőtt kellett volna.
5. A spórolós
Ő van a legjobban kiakadva, ha emelik az osztálypénzt, és nem érti, hogy miért kell a kirándulásokat is ilyen "drágára" szervezni. Ha minden szülőnek be kell dobnia valamit a közösbe, ő az utolsó, aki hajlandó rá pénzt szánni. Pedig nem arról van szó, hogy nem teheti meg, egyszerűen csak jobb szereti megúszni az ilyen kiadásokat.
6. A folyton fecsegő
És van az, akitől már a fejünk is megfájdul, de sajnos mindig mellénk ül le szülői értekezleten. Mindig mindenről tud, az összes pletykát el akarja mesélni, levegőt viszont nem vesz közben. Akkora a szája, mint a Bécsi kapu, rólad viszont semmit sem kérdez. Ha megteszi, nehogy bármi privát dolgot megossz vele, hiszen az információt már szállítja is tovább.
Ha a felsorolt 6 anyatípusban nem ismertél magadra, akkor fellélegezhetsz. Viszont ez a lista a teljesség igénye nélkül készült, és ne felejtsd el azt sem, hogy mindenkinek más az idegesítő. Valakinek talán éppen te. Épp ez a szép a szülőségben, ha a gyereked már diák: újra élheted az iskola minden borzalmát és újra megküzdhetsz ősi ellenségeiddel, csak már felnőttként.
