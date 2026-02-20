A fecsegő, a díva és az ítélkező: 6 idegesítő anyatípus, akiktől falra mászunk a szülőin

Anyának lenni nem könnyű, pláne ha iskoláskorú a gyermekünk. Az iskolai anyukák közötti intrikák ugyanis olykor felérnek a Trónok harcával: titkos chatekben folynak, egymást nyomasztva és kibeszélve, miközben mindenki a hatalomért és a döntéshozatalért küzd. Na persze vannak, akiket hidegen hagy az élőszereplős sakkjátszma, de valójában senki sem szeretné, ha háttérbe szorulna a gyereke, így az anyukák hajlamosak teljesen megvadulni az iskolában és a szülői értekezleteken. Mutatjuk a 6 legidegesítőbb anyatípust, aki miatt már alig várjuk, hogy elballagjon a gyerekünk.

A legidegesítőbb anyatípusok pokollá tudják tenni a többi szülő életét az iskolában.

Forrás: Shutterstock

Idegesítő anyatípusok: ugye te nem vagy köztük?

Bár minden anyuka szeretné azt hinni, hogy ő bizony nem idegesítő és teljesen érthetőek a reakció, valójában lehet, hogy épp az egyik csoportot erősíted a hatból. Most segítünk, hogy tisztábban láss.

1. A beképzelt anya

Talán az egyik legrosszabb és egyben legrémisztőbb anyatípus. A haja mindig rendezett, frissen beszárított, a ruhája a legutóbbi divat szerinti, ha pedig te kicsit egyszerűbben vagy felöltözve vagy kisminkelve, megkérdezi, hogy van-e valami baj, beteg vagy-e. Ez az anyatípus már gimnazistaként is bálkirálynő volt, saját kis sleppel, mint a filmekben. Anyukaként pedig hozza ugyanezt: odavan a matcháért, piláteszre jár, a gyereke pedig magánfoglalkozásokra. Mindezzel nem is lenne baj, ha nem lenne mindezekre borzasztóan büszke, és közben undok mindenkivel.

Ő az igazi Regina George, egy gyerek után.

2. A tartalomgyártó anya

Mindent felvesz, mindent megoszt, minden képet megszerkeszt. Blogot ír, TikTok-ra készít videókat, és közben nem érti, miért nem teszi mindenki más is ugyanezt. Még ha nem is influenszer, szinte biztos, hogy otthon süti a kenyeret, bioételeken tartja a családot és a természetesség híve, ezt pedig meg is osztja.

3. Az ítélkező anya

Neki soha nem lehetsz elég jó társaság, hiába is próbálkozol. Szerinte vagy túl sokat dolgozol, vagy éppen túl keveset, nem hozol elégszer sütit az osztálynak és nem válaszolsz elég gyorsan a szülői csoportba sem. Ő az, aki folyton követel, elvár és számonkér, jobban mint maga az osztályfőnök. Épp ezért senki sem kedveli.