Laktató salátára vágysz, de meg akarod oldani maradékokból? Próbáld ki ezt a sült rizses, chilis csirkesalátát

Ez a laktató saláta tökéletes választás lehet edzés után, ebédre vagy akár egy könnyű vacsorára. És a legjobb az egészben, hogy könnyedén elkészítheted maradékokból is! Előző nap egy klasszikus csirkés-rizses ebéded volt, de ma már kevés maradt egy egész adagra, vagy meguntad az ízét? Egyet se félj! Ha összedobod a maradékot salátának, akkor meglepően ínycsiklandó élményben lesz részed!

Laktató saláta, amit imádni fogsz!

Forrás: 123RF

Laktató salátarecept – Akár maradékból is

Mindenkinek lapul a hűtőjében egy félig megivott joghurt vagy egy félig üres tányér, mely az „ezt később megeszem” mondattal került be a fridzsiderbe. De ne hidd azt, hogy ezeket a maradék ételeket csak és kizárólag abban a formában fogyaszthatod el, ahogyan azokat elcsomagoltad. Ha ugyanis még nem romlott meg az étel a hűtődben, akkor nem kell sem kidobnod, sem unott kényszerből elfogyasztanod: újja is tudod varázsolni őket!

Ha van otthon rántott hús vagy sült csirke és rizs, akkor nem kell napokig ugyanebben az unalmas kombóban enned, csakhogy elfogyjon! Csupán pár összetevő kell, és máris át tudod alakítani egy izgalmasan egzotikus, proteines salátává. Felkészültél?

Sült rizses, chilis csirkés saláta

Az egyensúly nemcsak a hétköznapjainkban fontos, hanem a tányérunkon is. Rostok, fehérje és extra ropogós textúra – ebben a salátában minden tökéletes harmóniára talál. A rántott csirke és a chili teljessé teszi a salátában leledző zöldségek ízvilágát, melynek tetején a sült rizs olyan eksztázisba ejtő ízélményt nyújt, mint a legtökéletesebb sütemény tetején a tejszínhab. Apropó sütemény: ha meg akarod koronázni ezt a laktató salátát egy igazán ízletes desszerttel, akkor próbáld ki a mogyoróvajas datolyás csókot. Ha pedig eggyel kevésbé diétás receptre vágysz, akkor dobj be egy kis diós-almás gyümölcskenyeret!

Mennyiség: 4 adag

Hozzávalók a csirkéhez:

60 g zsemlemorzsa

2 nagy tojás

60 g liszt

300 g csirkemellcsík

Hozzávalók a sült rizshez:

250 g főtt rizs

chili paszta

1-2 tk. szójaszósz

1 tk. szezámolaj

Hozzávalók a salátához

1 kígyóuborka

200 g edamame vagy sima bab

1 avokádó

2 újhagyma

szezámmag

Hozzávalók az öntethez

100 g görög joghurt

65 g majonéz

1 ek sriracha

2-3 ek. édes chili szósz

1 ek. fehérbor ecet

Elkészítés

Elsőként, készítsd elő a csirkét. Ha nem maradékokból dolgozol, és nem szeretnél mirelit csirkemellcsíkokat használni, akkor készítsd el a rántott húst magadnak. Panírozd be a csirkemellcsíkokat a klasszikus módon: elsőként mártsd bele a lisztbe, majd a tojásba, végül pedig a prézlibe. Ha igazán ropogósra akarod sütni a húst, akkor ezt a folyamot ismételd meg még egyszer. Ha a panírozással megvagy, akkor süsd ki a csirkemellcsíkokat olajban vagy airfryerben. Jöhet a sült rizs. Az elkészült, főtt rizsbe keverd bele a chili pasztát, a szezámolajat és a szójaszószt, majd egyengesd szét egy tepsiben, és süsd meg egy 180 °C-ra előmelegített sütőben 35-40 percig. Néha keverd meg, hogy egyenletesen ropogós legyen. A salátához vágd fel az uborkát, az avokádót és az újhagymát, majd öntsd hozzájuk az edamamét. Ha elkészült a csirke, akkor vágd fel azt is, és add hozzá a salátához. Keverd össze a salátaöntetet, majd öntsd rá a salátára. A tetejére jöhet az elkészült sült rizs és egy kis százammag – az íze kedvéért. Jól keverd össze, és kész is vagy!

Ha elakadtál a receptben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol pontról pontra követheted a recept elkészítését.

Proteines salátaötlet Ez a salátarecept tökéletes lehet, ha maradt egy kis rántott hús vagy sült csirke és főtt rizs az előző napi kosztból. Ezzel pedig nemcsak felhasználod a maradék ételt, hanem teljesen új ízvilágot is kölcsönzöl nekik, hogy egy új, egészséges és ínycsiklandó energiabombát vigyél be a szervezetedbe.

Ha még több salátareceptre vágynál akkor ezeket se hagyd ki!