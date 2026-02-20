Gyászol Hollywood: így búcsúznak a sztárok Eric Dane-től

A valóság néha tényleg kegyetlenebb a legdrámaibb forgatókönyveknél is, amire ez a mostani tragikus fordulat is rávilágít. Szinte hihetetlen, hogy az a sármos doki, akit Eric Dane alakított A Grace klinika című népszerű sorozatban és akiért nők milliói rajongtak, végleg távozott közülünk.
Elhunyt Eric Dane, A Grace klinika sztárja: így búcsúzik tőle Hollywood
- Eric Dane csütörtök délután hunyt el szerettei körében.
- A színész egy ritka és gyógyíthatatlan betegséggel küzdött.
- Számos hollywoodi sztár megrendülve búcsúzott tőle.
Eric Dane tavaly tavasszal hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved, vagyis abban a gyógyíthatatlan betegségben, amiben többek között Stephen Hawking is. Ez a kór a motoros idegsejteket pusztítja el az agyban és gerincvelőben, ami izomgyengeséghez, majd bénuláshoz vezet. A betegség első tünetei 2025 elején jelentkeztek nála kézremegés és gyengeség formájában. Drámai gyorsasággal romlott a világsztár állapota, az utóbbi hónapokban már a nyilvánosságtól távol, barátja, Johnny Depp házában tölthette mindennapjait.
Eric Dane harca az ALS-el
Bár a vásznon legtöbbször a magabiztos, lehengerlő férfit hozta, az élete azonban korántsem volt ennyire könnyű. Gyerekkorát beárnyékolta édesapja tragikus öngyilkossága, a felnőtt éveiben pedig súlyos depresszióval küzdött. Mentális állapota miatt 2017-ben még a The Last Ship forgatását is szüneteltetni kellett. A démonjaival és az ALS szindrómával való harcát a kollégái közelről nézték végig, akik arról számoltak be, hogy mindezek ellenére a színész mégis rendületlenül, hatalmas szenvedéllyel és hihetetlen akaraterővel játszott a végsőkig. Az Eufória harmadik évadának forgatása alatt már kerekesszékhez volt kötve.
Hollywood búcsúzik
Eric Dane-t tisztelték és szerették egykori pályatársai, nem is meglepő, hogy világsztárok tömkelege búcsúzott tőle. A Grace klinika egykori szereplőgárdáját egytől egyik megrendítette a színész halálhíre. Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber) és Sarah Drew (Dr. April Kepner) is közösségi oldalaikon búcsúztak a világsztártól.
Patrick Dempsey, a Grace klinika Dr. Derek Shepherdje, aki személyes jó barátja is volt, így emlékezett meg róla. „Ma reggel ébredés után olvastam a híreket, és borzasztóan elszomorodtam. Nehéz ezt szavakba önteni. [...] Ő volt a legviccesebb ember, akivel valaha találkoztam. Öröm volt vele dolgozni, és ebben a szellemben akarok emlékezni rá... Lenyűgözően intelligens volt, és mindig emlékezni fogok azokra a vidám pillanatokra, amiket együtt éltünk át. Hihetetlen munkát végzett azzal, hogy felhívta a figyelmet erre a szörnyű betegségre, és az utolsó napjai is arra emlékeztetnek minket, hogy minden egyes napot úgy kell megélnünk, mintha az lenne az utolsó.”
Sam Levinson, az Eufória atyja és kreátora a következőket írta: „Megszakad a szívem drága barátunk, Eric elvesztése miatt. Megtiszteltetés volt vele dolgozni. Egy ajándék, hogy a barátja lehettem. Eric családja imáink szereplői. Áldás legyen az emlékén.”
Alyssa Milano, a Bűbájos boszorkák egykori sztárja is megredülten búcsúzott tőle: „Nem tudom kiverni a fejemből azt a csibész tekintetet Eric szemében, mielőtt mondott volna valami olyasmit, amitől vagy kiköpted az italodat, vagy átértékelted a nézőpontodat. Borotvaéles humora volt. [...] A gyengéd oldalát ritkán mutatta meg másoknak, de sosem rejtette el teljesen.”
Nina Dobrev, a Redeeming Love című filmbéli partnere is szívszorító szavakkal emlékezett meg a színészről: „Megszakad a szívem Eric halálhíre hallatán. Melegszívű, nagylelkű, felkészült, és szenvedélyes volt abban, amit csinált."
Michael Grassi, a Brilliant Minds című sorozat alkotója így búcsúztatta egykori kollégáját: „Eric egy tévés ikon volt, aki évtizedekig ragyogta be a képernyőinket, és karrierem során a legnagyobb megtiszteltetés volt vele dolgozni. Nemcsak hatalmas tehetség volt, hanem nagylelkű, kedves és bátor is.”
Travis Van Winkle, aki a The Last Ship (Az utolsó remény) című sorozatban szerepelt a színésszel, a következőket mondta róla: „Rengeteget tanultam Erictől. Nagyszerű ember volt. Szomorúan látom, hogy így kell elmennie. Szeretetemet küldöm a családjának. Köszönöm az emlékeket, barátom.”
Sharon Stone és Eric Dane évtizedek óta szoros barátságot ápoltak egymással; az Eufória 3. évadában, amikor a színész állapota már súlyos volt, együtt is forgattak. A színésznő megrendülve, a következő szavakkal köszönt el tőle:
Elveszíteni téged olyan, mintha egy kincset veszítenénk el, barátom. A lelked tovább él mindannyiunkban, akik szerettünk. Isten veled az utadon.
