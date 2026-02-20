Gyászol Hollywood: így búcsúznak a sztárok Eric Dane-től

A valóság néha tényleg kegyetlenebb a legdrámaibb forgatókönyveknél is, amire ez a mostani tragikus fordulat is rávilágít. Szinte hihetetlen, hogy az a sármos doki, akit Eric Dane alakított A Grace klinika című népszerű sorozatban és akiért nők milliói rajongtak, végleg távozott közülünk.

Eric Dane 2025 júniusában még mosolyogva állt a fotósok kamerái előtt.

Forrás: Shutterstock

Elhunyt Eric Dane, A Grace klinika sztárja: így búcsúzik tőle Hollywood Eric Dane csütörtök délután hunyt el szerettei körében.

A színész egy ritka és gyógyíthatatlan betegséggel küzdött.

Számos hollywoodi sztár megrendülve búcsúzott tőle.

Eric Dane tavaly tavasszal hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved, vagyis abban a gyógyíthatatlan betegségben, amiben többek között Stephen Hawking is. Ez a kór a motoros idegsejteket pusztítja el az agyban és gerincvelőben, ami izomgyengeséghez, majd bénuláshoz vezet. A betegség első tünetei 2025 elején jelentkeztek nála kézremegés és gyengeség formájában. Drámai gyorsasággal romlott a világsztár állapota, az utóbbi hónapokban már a nyilvánosságtól távol, barátja, Johnny Depp házában tölthette mindennapjait.

Eric Dane harca az ALS-el

Bár a vásznon legtöbbször a magabiztos, lehengerlő férfit hozta, az élete azonban korántsem volt ennyire könnyű. Gyerekkorát beárnyékolta édesapja tragikus öngyilkossága, a felnőtt éveiben pedig súlyos depresszióval küzdött. Mentális állapota miatt 2017-ben még a The Last Ship forgatását is szüneteltetni kellett. A démonjaival és az ALS szindrómával való harcát a kollégái közelről nézték végig, akik arról számoltak be, hogy mindezek ellenére a színész mégis rendületlenül, hatalmas szenvedéllyel és hihetetlen akaraterővel játszott a végsőkig. Az Eufória harmadik évadának forgatása alatt már kerekesszékhez volt kötve.

Hollywood búcsúzik

Eric Dane-t tisztelték és szerették egykori pályatársai, nem is meglepő, hogy világsztárok tömkelege búcsúzott tőle. A Grace klinika egykori szereplőgárdáját egytől egyik megrendítette a színész halálhíre. Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber) és Sarah Drew (Dr. April Kepner) is közösségi oldalaikon búcsúztak a világsztártól.