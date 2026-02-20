Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Soha nem volt fair” – Bennfentes árulta el, mit érez Harry herceg András botránya kapcsán

brit királyi család Harry herceg András herceg
Virág Emília
2026.02.20.
Példátlan esemény rázta meg a brit királyi családot: András herceget 2026. február 19-én, éppen a 66. születésnapján őrizetbe vették. Az címétől megfosztott herceget civil ruhás rendőrök kísérték el Sandringhamből, ahol azóta él, hogy kilakoltatták a windsori Royal Lodge-ból. Néhány órával később azonban szabadon is engedték.

A vád szerint András herceg hivatali visszaélést követhetett el abban az időszakban, amikor 2001 és 2011 között az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként dolgozott. Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-akták alapján 2010-ben kormányzati jelentéseket továbbított vietnami, szingapúri és kínai útjairól a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnek. A dokumentumok szerint befektetési lehetőségekről szóló információkat is megoszthatott vele. A hivatalos irányelvek azonban egyértelműek: a kereskedelmi megbízottakat szigorú titoktartási kötelezettség terheli. De hogyan vélekedik minderről Harry herceg?

A képen András herceg és mögötte Harry herceg egy brit ünnepségen
Harry herceget mindig zavarta, hogy András herceghez hasonlítják
Forrás: Getty Images Europe

Mit gondol András herceg ügyéről Harry herceg?

Az Epstein-ügy hatalmas visszhangot váltott ki szerte a világon, nemcsak a briteket rázta meg András herceg érintettsége miatt. Károly király már reagált az eseményekre, de sokakat az foglalkoztat, miként éli meg mindezt Harry herceg.

A People magazinnak nyilatkozó bennfentes szerint Harryt mindig is frusztrálta, hogy őt és Andrást gyakran egy lapon emlegették, mint a család fekete bárányait. „Frusztrálta az, hogy összehasonlítják őket, és soha nem volt fair egy kalap alá venni őket” – mondta a forrás. Hozzátette: „Harry szolgálta a hazáját, jól végezte a munkáját és mindig igyekezett helytállni – mégis elvesztette védelmet és a lakhelyét, míg András évekig érintetlen volt.”

A bennfentes szerint Harry is észrevette, hogy ez kettős mérce, mindig is nehezményezte, hogy vele szemben szigorúbb döntések születtek.

Hat évvel ezelőtt Harry herceg és Meghan Markle kiléptek a királyi család kötelékéből. Abban az időben az intézmény – az erősödő kritikák ellenére – még kiállt András mellett, és hallgatott a botrányokról. András továbbra is rendőri védelemben részesült, és a Royal Lodge-ban maradhatott. Ezzel szemben Harry és Meghan 2020-ban elveszítették az államilag finanszírozott biztonsági szolgálatot, mert visszavonultak hivatalos szerepüktől.

Vilmos herceg 43 éves öccse 2023-ban megjelent Tartalék című memoárjában is kitért az igazságtalan bánásmódra. Felidézte azt a beszélgetést, amelyben feleségével arról tárgyaltak, vajon valóban megvonhatják-e tőlük a védelmet. Nem gondolták volna, hogy ez megtörténhet – különösen annak fényében, hogy András a Jeffrey Epsteinhez köthető szégyenletes botrány után is megtarthatta a személyi védelmét.

A források szerint Harry herceg az igazság és az elszámoltathatóság híve. „Harry hisz az igazságszolgáltatásban és a felelősségvállalásban – ez illik a karakteréhez” – fogalmazott, utalva arra is, hogy a herceg az elmúlt években több pert indított a brit bulvársajtó ellen.

