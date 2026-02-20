Önkritika: a láthatatlan bántalmazó a fejedben — Így építsd le!

Az önkritika az a belső hóhér, aki akkor is lecsap, amikor a legnagyobb szükséged lenne egy barátra. Ez a hang nem épít, hanem módszeresen lerombol, és az önbecsülés építése helyett csak mélyebb árkokat ás a lelkedben. Mi lenne, ha végre leszerelnéd ezt a belső fegyverraktárat, és az érzelmi rugalmasság adta stabilitást választanád a folyamatos önvád helyett?

Az önkritika gyakran láthatatlan bántalmazóként rombolja az önbecsülésünket.

Hogyan alakult ki az önkritika?

Miért hisszük el, hogy nem vagyunk elég jók?

Ki a „jó szándékú” ellenség? Mit tehetsz ellene?

Önkritika: miért rombol annyira?

A önkritika egy olyan torz pszichológiai játszma, ahol te vagy az áldozat és az elkövető is egyben. Fontos különbséget tenni: míg az egészséges önreflexió egy objektív tükör, addig az önkritikus belső monológ egy görbe tükör, ami csak a hibáidat nagyítja fel. Olyan ez, mintha egy „rossz zsaru” költözött volna a fejedbe, aki nem a hibáidat javítja ki, hanem a személyiségedet tiporja sárba.

Az önkritika egy bonyolult minta, amely összeköti a gondolati, érzelmi és motivációs folyamatainkat. Fontos azonban, hogy megértsd, az egészséges önreflexió informál és segít tanulni, míg az önkritikus belső hang megszégyenít: nem a viselkedést, hanem a személyiséget támadja. Képzeld el, mintha két belső szereplő vitatkozna benned: a jó és a rossz zsaru. Az önreflexió (a jó zsaru) azt mondja: „Ez most nem sikerült, legközelebb máshogy csinálom.” A belső kritikus (a rossz zsaru) viszont így szól: „Semmihez sem értesz.”

A legvalószínűbb, hogy sokszor észre sem veszed, milyen gyakran bánsz magaddal úgy, ahogy mással sosem tennéd.

Hogyan alakult ki az önkritika?

Senki sem születik önváddal. A kutatások szerint a belső kritikus gyakran a gyerekkori, fájdalmas interakciók során megtanult negatív tapasztalatokból épül fel. Gyerekként, ha a szüleid elutasítóak voltak, mikor hozzájuk fordultál, nem azt gondoltad: „A szüleim most túlterheltek”. Inkább azt tanultad meg: „Velem van a baj”. Ehhez még hozzáadódik a feltételes elfogadás: ha a szeretetet csak a teljesítményedtől függően kaptad meg, kialakult benned a hit, hogy csak akkor vagy értékesek, ha mindenben megfelelsz az elvárásoknak.