Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda Karola, Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészség

Gyönyörű bőrt és hajat szeretnél? A vitaminokkal történő belső támogatás legyen az első!

egészség bőr vitamin haj
Zedna Life
2026.01.28.
A bőr és a haj állapota sokat elárul a szervezet belső egyensúlyáról. A vitaminellátottság kulcsszerepet játszik a bőr rugalmasságában, a haj növekedésében és ellenálló képességében, ezért hiányuk gyakran látható jelekben mutatkozik meg.

A vitaminellátottság alapvető a bőr- és a haj megújulásához és védelméhez. Így, a bőrápoló- és a hajápolási termékek mellett nagyon fontos, hogy milyen vitaminokat veszük magunkhoz.

A vitaminok nagy szerepet jászanak a bőr és a haj egészségében.
A vitaminok nagy szerepet jászanak a bőr és a haj egészségében.
Forrás: 123.rf.com

A vitaminok szerepe a bőr és a haj támogatásában röviden

  • A vitamin hiánya hajhulláshoz vezethet.
  • A bőr regenerációjához több vitamin együttműködése szükséges.
  • A haj növekedése tápanyagfüggő folyamat.
  • A túlzott pótlás sem mindig előnyös.
  • Az étrend és a felszívódás kulcsfontosságú.
  • A hiányállapotok gyakran lassan alakulnak ki.

Mely vitaminok támogatják leginkább a bőr egészségét?

 Az A-vitamin szerepet játszik a hámsejtek képződésében és a bőr felszínének regenerációjában. Hiányában a bőr szárazzá, érzékennyé válhat.

A C-vitamin nélkülözhetetlen a kollagénképzéshez, amely a bőr feszességéért és rugalmasságáért felel. Antioxidáns hatása révén segít védeni a bőrt a környezeti ártalmaktól. Az E-vitamin szintén antioxidáns, hozzájárul a bőr hidratáltságának megőrzéséhez és a sejtek védelméhez.

A szakértők szerint a bőr egészsége szempontjából nem egyetlen vitamin számít, hanem a megfelelő arány.

Hajhullás és vitaminhiány összefüggései

A vitaminhiány gyakran hajhullás formájában jelentkezik. A B-vitaminok, különösen a biotin, fontos szerepet töltenek be a hajszálak szerkezetének fenntartásában. Hiányuk esetén a haj elvékonyodhat, töredezettebbé válhat. A D-vitamin a hajhagymák működésére is hatással van, alacsony szintje összefüggésbe hozható a fokozott hajhullással. A folsav szintén hozzájárul a sejtosztódáshoz, így közvetve támogatja a haj növekedését. Fontos hangsúlyozni, hogy a hajhullás hátterében hormonális, genetikai vagy stresszhez köthető tényezők is állhatnak, ezért a vitaminpótlás önmagában nem mindig elegendő.

Hogyan érdemes pótolni a vitaminokat?

A vitamin pótlása ideálisan kiegyensúlyozott étrenddel történik. Zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, halak és olajos magvak rendszeres fogyasztása segíti a természetes bevitelt. Bizonyos élethelyzetekben azonban étrend-kiegészítők alkalmazása is indokolt lehet. A szakértők szerint érdemes kerülni az indokolatlan, nagy dózisú pótlást. Tartós bőr- vagy hajproblémák esetén laborvizsgálat segíthet feltárni az esetleges hiányállapotokat. A cél nem a minél több vitamin bevitele, hanem a szervezet egyensúlyának helyreállítása.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Vashiány, pajzsmirigy vagy stressz? – Hajproblémák rejtett okai fiatal nőknél

A hajhullás, a töredezett hajvég vagy a fénytelen tincsek nemcsak kozmetikai kérdés. A szakértők szerint fiatal nőknél gyakran a szervezet egyensúlyának felborulása, vashiány, pajzsmirigyprobléma vagy tartós stressz áll a háttérben – és ezek felismerése nélkül a legdrágább hajápolók sem segítenek.

Ragyogó arcbőr és lapos has egy tányéron: a titok nyitja az antioxidáns saláta

Dobd össze pár perc alatt, és figyeld, ahogy felélénkül a tested!

Ezeket az ételeket azonnal tedd tiltólistára: hajhullást okoznak

Ha hajmosás és fésülködés után néhány hajszálad a padlón landol, ne pánikolj, mert ez normális. Ha viszont a hajhullás nagyobb méretet ölt, és úgy érzed, lassan több marad a padlón, mint a fejeden, igenis kezdj el pánikolni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu